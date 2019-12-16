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經濟
2019年12月16日星期一
環球數據前瞻
新地旗下酒店營業額大跌逾三成 郭基煇：吸納更多本地客度經濟寒冬
帝逸酒店增親子活動吸家庭客
兩年前奪長沙灣酒店地王 建近千房
憂社運持續 多個商場未擬辦除夕活動
經濟弱打擊外遊 縱橫遊：聖誕巿道淡
貝萊德龐文博：經濟回暖美元偏軟 利新興市場股債
明年全球兩大風險：貿戰惡化通脹升溫
政經穩定 印尼股債看俏
施羅德Sue Noffke：大選後政局明朗 英股可追落後
天達John Stopford：消除尾端風險 英鎊仍有上升空間
資金撤反向ETF 恒指上望28000 黑期低水 料短線獲利回吐
英鎊再上勢遇阻 定存有風險
上月機場客運量按年減16.2% 16年最傷
領航伙螞蟻金服攻內地市場
富臨1.17億租大股東物業 按年增6.4% 京瑞廣場富臨皇宮租金飈53%
新品牌不標明「富臨」 走多元化路線
分析員勝區選 再找新工有憂慮
修復經濟 「決定權在政府身上」
信義能源冀資產規模年增10% 優先購華東華南項目
國資委傳接手成都農商行
張兆聰：安踏料整固後再上
余淑穎：買啱產品 輕鬆上車
環球數據前瞻
金子：市佔續擴張 舜宇購12847
張兆聰：恒指準備迎接下一波升浪
蔡金強：中美短暫休戰 股市短線可期
羅家聰：星港突見異樣 計算社運影響
楊書健：政治掃陰霾 投資英國值博
劉宇亮：望小米成炊 北水一齊追
謝偉銓：四招紓緩置業需求
沈永年：大灣區9+2變9+1？
黃德几：小米突破牛熊線 強勢可續
李聲揚：群眾難忍痛 銀紙長印長有
物管受捧 保利時代新股較量 分析：受市况左右 料最多一成半升幅
陸振球：中美達協議 衝突難平息
林少陽：臆測2020五個趨勢
技術取勝：銀娛再現上升裂口
潘迪藍：買油氣期貨對冲通脹風險
蘇沛豐：脫歐陰霾消散 長建有望獲重估
李順威：把握貿易糾紛的贏錢機會
劉思明：舊經濟低殘股續炒復蘇
何啟聰：強勢再破位 小米購23936
周國威：基金粉飾櫥窗 Call重磅藍籌
摩根大通亞洲：騰訊創7連升 反手Put 13472
周顯：金融才俊北上讀書為「染紅」
何國良：增長型股票秋去冬來
張佩儀：善用電子錢包 賺盡現金回贈
王弼：掃長建被溫馨提示
曾淵滄：內地消費品升級潛力巨
湯文亮：美匯急跌 小心美加息
陳永傑：銀行繼續積極搶「供」
廖偉強：百業蕭條 投資者遇難關
布少明：2019年一二手走向背馳
李志成：樓市走向視乎兩大因素
盧楚仁：英鎊轉勢 言之過早
緻藍天1740萬逆市破頂
恆大‧珺瓏灣周四推售180伙
山水盈低密度設計 主打3房
麗城呎價守1.1萬 料續橫行
買扣稅年金 不要輕易斷供
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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新地旗下酒店營業額大跌逾三成 郭基煇：吸納更多本地客度經濟寒冬
帝逸酒店增親子活動吸家庭客
兩年前奪長沙灣酒店地王 建近千房
憂社運持續 多個商場未擬辦除夕活動
經濟弱打擊外遊 縱橫遊：聖誕巿道淡
貝萊德龐文博：經濟回暖美元偏軟 利新興市場股債
明年全球兩大風險：貿戰惡化通脹升溫
政經穩定 印尼股債看俏
施羅德Sue Noffke：大選後政局明朗 英股可追落後
天達John Stopford：消除尾端風險 英鎊仍有上升空間
資金撤反向ETF 恒指上望28000 黑期低水 料短線獲利回吐
英鎊再上勢遇阻 定存有風險
上月機場客運量按年減16.2% 16年最傷
領航伙螞蟻金服攻內地市場
富臨1.17億租大股東物業 按年增6.4% 京瑞廣場富臨皇宮租金飈53%
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分析員勝區選 再找新工有憂慮
修復經濟 「決定權在政府身上」
信義能源冀資產規模年增10% 優先購華東華南項目
國資委傳接手成都農商行
張兆聰：安踏料整固後再上
余淑穎：買啱產品 輕鬆上車
環球數據前瞻
金子：市佔續擴張 舜宇購12847
張兆聰：恒指準備迎接下一波升浪
蔡金強：中美短暫休戰 股市短線可期
羅家聰：星港突見異樣 計算社運影響
楊書健：政治掃陰霾 投資英國值博
劉宇亮：望小米成炊 北水一齊追
謝偉銓：四招紓緩置業需求
沈永年：大灣區9+2變9+1？
黃德几：小米突破牛熊線 強勢可續
李聲揚：群眾難忍痛 銀紙長印長有
物管受捧 保利時代新股較量 分析：受市况左右 料最多一成半升幅
陸振球：中美達協議 衝突難平息
林少陽：臆測2020五個趨勢
技術取勝：銀娛再現上升裂口
潘迪藍：買油氣期貨對冲通脹風險
蘇沛豐：脫歐陰霾消散 長建有望獲重估
李順威：把握貿易糾紛的贏錢機會
劉思明：舊經濟低殘股續炒復蘇
何啟聰：強勢再破位 小米購23936
周國威：基金粉飾櫥窗 Call重磅藍籌
摩根大通亞洲：騰訊創7連升 反手Put 13472
周顯：金融才俊北上讀書為「染紅」
何國良：增長型股票秋去冬來
張佩儀：善用電子錢包 賺盡現金回贈
王弼：掃長建被溫馨提示
曾淵滄：內地消費品升級潛力巨
湯文亮：美匯急跌 小心美加息
陳永傑：銀行繼續積極搶「供」
廖偉強：百業蕭條 投資者遇難關
布少明：2019年一二手走向背馳
李志成：樓市走向視乎兩大因素
盧楚仁：英鎊轉勢 言之過早
緻藍天1740萬逆市破頂
恆大‧珺瓏灣周四推售180伙
山水盈低密度設計 主打3房
麗城呎價守1.1萬 料續橫行
買扣稅年金 不要輕易斷供
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