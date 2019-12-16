余淑穎：買啱產品 輕鬆上車

現時他們沒有任何股票或基金儲蓄（已全數付了首期及用於結婚開支），每月扣除供樓及日常開支後，兩人合共儲蓄1.5萬元。筆者因應夫婦二人現時的經濟狀況作出了以下的財務分析及建議，希望有助早日達成目標。

Jade希望在兩三年後迎接新生命的來臨，現時在香港的醫療制度下對孕婦的照顧也頗全面，基本上若沒有個人的條件需要可選擇在公立醫院分娩，並不會為財政帶來很大的負擔。當然為配合新生命的來臨已購置日用品開支是必須的，可接受的情況下可以跟相熟的朋友及親戚收回二手用品來節省開支。

因為夫婦二人也是在職人士，必須考慮由誰來照顧BB的起居飲食，我建議優先考慮由長輩來照顧BB，一來自己的父母照顧可以較安心，二來在金錢開支上也可以較彈性處理。若果選擇有長輩來照顧便有可能需要提早搬遷來配合，若果3年後真的是有搬遷的迫切性，我建議在照顧者的附近租住合適的兩房單位作緩衝方案。而現時自置物業便放租來抵消供樓開支，當然在衡量個人物業租金收入及自住單位租金的開支時，必須謹慎了解及分析能否盡量降低，因租住環境改善而帶來的額外生活開支。

我建議Jade在選擇投資方案作儲蓄增值時，必須第一考慮現金流的彈性，第二是個人能承受的投資風險能力，第三才是投資回報，當然年期的長短多寡需要因應你的理財目標而釐定，不要盲目跟風及胡亂投資在自己不太了解的高風險投資產品上，結果往往是本末倒置、得不償失！相信波幅偏低的每月派息的股債混合基金也是其中較合適的選擇，我建議Jade可將每月15,000元定額供款在一些每月派息美元高收益債券，儲蓄期為6年，現時每年平均回報為7厘，因儲蓄高彈性及每月收息，6年後應可儲蓄資產約135萬元作置業首期。

坦白說現時香港樓價高企，屢創新高！要預期將來日子如何換購心儀的兩房單位，實在不能作準預算。既然如此，我建議Jade夫婦在沒有太大的壓力情況下盡量儲備資產現金作首期及家庭配套所需，在將來日子要多留意心儀地區兩房單位的樓市走勢，以便在日後樓市回落時能好好把握機會，購買心儀單位！你亦可聯絡專業的資產理財顧問為你們個人的財務狀況作出詳細分析！

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。

本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁

[余淑穎 理財信箱]