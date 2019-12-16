張兆聰：安踏料整固後再上

動力股終有一天會回調，只是時間上很難掌握。例如海底撈（6862），誰也知道它的估值是天文數字，但卻持續上升多時，由40倍變60倍再上80倍，你不得不佩服內地資金的力量。又例如物管股動輒都達40倍至60倍，原因是母公司物業銷售強勁。

海底撈估值天文數字 仍持續上升

但今年不少內房合約銷售亮麗，但增速已見放緩，再加上內地就業人口減少，薪酬升幅逐漸快於GDP，而物管股最主要成本正正是人工，就算管理面積增加，也未必就是盈利上升。只是股票重點從來不是應該值多少，而是在當炒時大家有否參與。低位買了已是開大餐，現在再去分析已無意義。

強勢股也分成兩類，一是以往已存在，例如內需股，但在中國經濟轉型下有望維持高速增長，內地資金抱團炒。另一是近年才冒起的新秀，即使三數年內有超強勁增長，但能否持續有很大變數。前者例子有體育用品、啤酒、奶品、醫藥、手機設備等，後者如物管、教育、新零售等。前者的估值相對靠譜些，後者就很看流動性。

安踏過去兩年升幅凌厲，一來其耕耘多年的FILA收成正果，在內地一、二線城市大賣。二來收購Amer帶來很多憧憬，認為有望中長期業績重搶增長動力。FILA極受內地人鍾愛是事件，可能一來是洋品牌，但又被中資收購，民眾都感到自豪也說不定。至於新收購的Amer，旗下品牌眾多，但全都不為亞洲民眾所認識。當年收購的原因，就是要發展多品牌，而Amer旗下品牌多是些非主流項目，也未於亞洲有很高知名度。

安踏借Amer收購3品牌 拓10億歐元業務

大和引述安踏管理層表示，集團目標要將Salomon、 Arcteryx及Wilson發展成10億歐元的業務，將直營渠道拓展成10億歐元規模，以及將中國市場規模拓展至10億歐元。如果相信安踏做得到，便應現價分段收集，但假如失敗呢？屆時安踏股價會展開一個急速、大型的跌浪。由於安踏往績很強，市場都相信其執行能力，加上安踏股東高管也成為了Amer股份少數股東，筆者傾向整固完後再上，但需要一段時間才能再展升浪。

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