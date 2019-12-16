國資委傳接手成都農商行

安邦最大型銀行資產處置

《財新》報道，成都市興城投資集團將受讓安邦保險集團所持有的35億股成都農商行股權。成都市興城投資集團是由成都市國資委100%持股的城投平台，主營業務是城市基礎設施建設、土地開發。如果上述交易達成，意味成都市將重新拿回對成都農商行的主導權。

2011年11月11日，安邦以56億元（人民幣‧下同）拿下了成都農商行35億股股份，即持有35%的股權，實現對成都農商行的併表。此後，安邦通過多個關聯公司不斷增持成都農商行，使其持股超過五成。新一輪成都農商行的轉讓價格尚未確定。在2018年底掛牌轉讓時，安邦接管組給出每股4.8元的價格，相比2017年成都農商行每股4.03元的淨資產，當時叫價相當於近1.19倍市帳率。成都農商行至今未披露2018年年報。

安邦保險早年四處進行海外併購，以致陷入困境。2018年2月，中銀保監宣布接管安邦，至今年2月再把接管期延至明年2月。在今年7月，銀保監曾表示，安邦已經有超過一萬億元的各類資產已經或正在剝離。