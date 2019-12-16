信義能源冀資產規模年增10% 優先購華東華南項目

保100%可供分派收入作派息

董貺漄進一步指出，集團手持現金仍高達19億元，加上淨負債率只有7%，同時正逐步調低手上組合內受補貼項目之影響，因此自行在應付新收購項目時，即使維持高派息，亦未有感到壓力。同時，在其現有項目中，就算約1000兆瓦屬補貼項目，集團仍然保持現金流支持將100%可供分派收入用作派息，足以令其成為市面唯一派息的純太陽能發電股。

對於日後的收購項目，董貺漄稱，會以華東沿海如安徽或華南廣東等地、發電規模達90兆瓦以上者為目標，大抵上以股本及債務佔各半去融資。除了獲母公司信義光能（0968）優先購買權可進一步增購850兆瓦的新項目之外，該集團亦會物色第三方的新項目。短期內該集團仍以參與太陽能及光伏發電業務為主，中長期而言，他不排除會適當地留意其他新能源項目，甚至視乎成本及電價水平，有機會進一步物色太陽能發電相關的儲能項目。