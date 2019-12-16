修復經濟 「決定權在政府身上」

旅業寒冬 民生店生意反增

從經營角度，何富榮認為一間店舖平時過分依靠旅遊業，若有不同原因令旅客數量下降，出現經營困難，本來已有風險存在。相反以本地客戶為主的店舖，承受風險能力也會較高，因旅客減少受到的影響較小。有經營物價較低的民生貨品的店舖指生意更反而更佳，因為經濟前景放緩，市民更會捨貴取平。

民主派取得油尖旺區議會多數議席，何富榮希望，未來4年以他的專業負責社區建設撥款的審批和運用，他指以往即使察覺有問題，批款也可輕易通過，「例如一個聖誕新年燈飾工程獲得125萬元撥款，但原材料裝置在網上售價只要1萬元，這至少我會提出質詢。」

區內非華裔人口近半 盼種族融和

由於選區內的非華裔人口比例多達接近一半，何富榮亦希望可以促進不同種族融和。他指南亞裔常被忽視，計劃未來在節慶時舉辦活動，協助他們融入社區，他打算在新一屆區議會的首兩年擔任民族事務委員會主席。

[2019區選]