分析員勝區選 再找新工有憂慮

何富榮：內地人才增 競爭趨激烈

交銀香港前首席經濟師羅家聰早前表示，中資金融機構近年避免聘用香港人，他亦因為香港人身分離職。何富榮表示，之前未有聽聞金融機構不請本地青年，之前服務過的中資機構也有不少香港人，不過內地人持續來港就學工作，偏好選擇金融業，人才供應增加下，因此即使是待遇不太高的入門層面，香港人亦遇上不少競爭。近年不少中資機構來港發展，他們亦喜歡聘請內地人，「香港人佔中環的主流，已經是過去式。」

擁有分析員的經驗，何富榮認為他對數字敏感度高，有助分析人口結構、對手支持度和自己潛在有多少支持等數據，「人人以為做不到，其實從數據上顯示其實是可以做到」。他指出，佐敦北選區有1.8萬人口，從區內居民的反應，他認為華人應會較多支持扎根多年的對手。不過上屆選舉建制派只有約900票，登記選民3800人，對比人口其實相當低，因此他積極宣傳選民登記，該區選民增加比率高於整體水平。他相信這些新增人口有助打破人口結構，幫助他成功當選。

當初參選區議會起因，何富榮表示是在2016年政府藉宣誓風波，經司法覆核取消6名立法會議員資格，建制派藉機修改議事規則，削弱民主派在議會內抗議能力。作為「和理非」，他認為自己可以參選區議會從建制派手中奪得議席，他自去年開始落區服務，亦由中產屋苑遷入選區內劏房。

自認「和理非」 遷劏房落區

從商業區辦公室走到街頭地區服務，何富榮表示自己基層社區出身，亦不時要與人接觸，認為相對複雜的金融數據，基層的需要有時相對簡單。問及重返金融工作後社區時間會否不足，何富榮指買方分析師工作時間較有彈性，也會聘請議員助理分擔工作，他會繼續居於區內，相信不會是問題。

[2019區選]