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領航伙螞蟻金服攻內地市場

【明報專訊】美國基金管理公司領航（Vanguard）宣布，將與阿里巴巴（9988）關聯公司螞蟻金服成立合資公司，並為內地個人投資者提供基金投顧服務，合作計劃已經獲得中證監批准。領航的聲明中提到，投顧服務將透過支付寶（Alipay）上綜合財富管理平台「螞蟻財富」（Alipay Fortune），根據投資者的投資目標、期限及風險偏好，為投資者提供個人化定制投資服務，最低投資金額800元人民幣。

個人化投資服務 800人幣入場

領航首席執行官Tim Buckley表示，集團自2017年在上海設立辦事處以來，一直致力於將領航的投資方式帶給國內投資者，同時認為與螞蟻金服一起成立的合資企業將會從根本上改變國內民眾的投資方式。

螞蟻金服首席執行官井賢棟認為，支付寶積極與世界各地的金融機構合作，以建立一個開放的生態系統，並通過其技術與領航的投顧智識結合，使財富管理服務更簡單及更具包容性。

早在今年6月，螞蟻金服與領航已經率先作出部署，並成立「先鋒領航投顧（上海）投資諮詢有限公司」，螞蟻金服持股51%，而領航在上海成立的外商獨資企業則持股49%，經營範圍為投資諮詢。當時業界已普遍預料，兩者或者攜手發展公募基金投資業務。

相關字詞﹕投顧 支付寶 螞蟻金服 阿里巴巴 領航

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