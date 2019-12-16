領航伙螞蟻金服攻內地市場

個人化投資服務 800人幣入場

領航首席執行官Tim Buckley表示，集團自2017年在上海設立辦事處以來，一直致力於將領航的投資方式帶給國內投資者，同時認為與螞蟻金服一起成立的合資企業將會從根本上改變國內民眾的投資方式。

螞蟻金服首席執行官井賢棟認為，支付寶積極與世界各地的金融機構合作，以建立一個開放的生態系統，並通過其技術與領航的投顧智識結合，使財富管理服務更簡單及更具包容性。

早在今年6月，螞蟻金服與領航已經率先作出部署，並成立「先鋒領航投顧（上海）投資諮詢有限公司」，螞蟻金服持股51%，而領航在上海成立的外商獨資企業則持股49%，經營範圍為投資諮詢。當時業界已普遍預料，兩者或者攜手發展公募基金投資業務。