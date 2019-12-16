上月機場客運量按年減16.2% 16年最傷

內地東南亞客量跌幅最顯著

不過機管局指出，上月轉機及過境旅客較去年同期增加6%，香港居民外遊人數按年增長5%。機管局解釋，客運量急跌主要受訪港旅遊表現疲弱所拖累，當中又以來往中國內地及東南亞的客運量跌幅最顯著。

貨運方面，貨運量錄得45萬公噸，較去年同期減少3.4%。當中，出口貨運量較去年同期下跌1%，在各個主要貿易地區中，出口往日本及歐洲的貨運量則錄得升幅。機管局續稱，若以今年首11個月累計，機場錄得客運量約6580萬人次，按年減少3.4%；飛機起降量按年跌1.3%至38.57萬架次；貨運量較去年同期下跌6.6%至440萬公噸。

貨運量同跌3.4% 業界紛自救

因應客貨運需求疲軟，本地航空公司紛紛「出招」自救。國泰航空（0293）除在10月底起先後推出兩套商務艙來回及長者票價優惠外，在機管局的支持下，亦於上周三（11日）宣布推出貨運站處理費優惠 。根據優惠條款，集團旗下航空公司的貨運客戶由香港出口付運的貨物，可享每公斤0.3元的出口貨物處理費，按現時收費水平計，減幅約為18%至20%，收費優惠部分亦是由機管局承擔，並於明年4月起生效。