經濟
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英鎊再上勢遇阻 定存有風險

【明報專訊】英國大選保守黨大勝，首相約翰遜帶領英國走向脫歐已成定局。前途問題較明朗，上周五英鎊升1.29%至1.3331，挑戰3月時全年高位1.3338。急升一輪後，英鎊表現仍低於去年高位約1.43水平。恒生投資服務公司首席分析員溫灼培認為，英鎊未來將於1.32至1.36間橫行，再上有阻力，在脫歐談判風險下，買英鎊作定存未必是理想選擇。

歐盟關稅將左右英鎊走勢

目前市面上的英鎊定存優惠不多，大多數銀行即使有外幣定存，也集中在美元、歐元、澳元或紐元，英鎊非集中吸納對象。即使有英鎊定存優惠，存期普遍屬超短期，例如7日存期的年利率可高達6.5厘息（見表），較港元定存高，但3個月定存年利率普遍在1厘以下，未及港元吸引。

溫灼培表示，約翰遜是否能與歐盟談判，達成對英國利好的關稅稅率，將是英鎊走勢一大挑戰。若歐盟輕易同意低稅率，可能刺激其他對接受難民等歐盟政策本身已十分不滿的國家，一同掀起「脫歐潮」，因此料歐盟要以儆效尤，談判結局未必對英鎊有利。

蘇格蘭獨立公投 另一暗湧

另一方面，反對脫歐的蘇格蘭民族黨在此次大選中再增13個議席，攬獲蘇格蘭59議席中的48席。黨魁施雅晴昨日再度表示，約翰遜無法將蘇格蘭「囚禁」在英國，將推出獨立公投方案。溫灼培表示，如何處理蘇格蘭分裂議題將成為英國政府另一挑戰，若蘇格蘭最終走向獨立，無疑對英鎊匯價又是一沉重打擊。

相關字詞﹕歐盟 蘇格蘭民族黨 施雅晴 約翰遜 脫歐 定存 英鎊

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