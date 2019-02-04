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資金撤反向ETF 恒指上望28000 黑期低水 料短線獲利回吐

【明報專訊】憧憬中美達成協議，恒指上周五急升693點，但在周五晚中美雙方各宣布首階段協議內容後，恒指夜期高水轉低水，新加坡交易的黑期亦低水232點，大市有短線獲利回吐之嫌。事實上，近數周投資者已先行部署買入，南方東英的恒指兩倍正向ETF（7200）自11月中起連續錄得5周淨買入，是該ETF面世以來最長買浪。分析料短期內都是出貨時機，港股將有沽壓。

明報記者 馬迪帆

據彭博的數據，南方東英的恒指兩倍正向ETF（7200）自11月中起，連續5周淨買入，總計淨流入2.9億元。另一方面，南方東英恒指兩倍反向ETF（7500）同期連續5周錄得淨流出，合共流出11億元，包括早在本月截至6日的一周就已有6億元出逃（見圖）。這意味投資者短期內看升大市，不敢買入看跌產品。

近5周累計淨流出11億元

港匯亦在上周五升穿7.8水平，報7.7996，反映有資金流入本港。富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，大市基本已企穩，相信大手向上買的趨勢不會輕易中斷，因此預計沽壓力度有限。上周五恒指一舉越過俗稱牛熊線的250天線，譚朗蔚認為，中美貿易戰局勢暫緩，消息提振人民幣升穿7算，相信恒指本周在牛熊線水平（約27,465點）有支持。不過，他表示，若無進一步消息刺激，料不會出現大升市，至多可在現有水平再推高100至200點。

京華山一：貿戰遠未結束 沽貨此其時

中美達成初步協議，原訂於昨日（12月15日）生效的關稅亦取消。美國方面指出，中國同意未來兩年增購2000億美元的美國商品及服務，雙方亦將開始着手討論第二階段協議。京華山一研究部主管彭偉新表示，預料下一階段談判將更為艱難，貿易戰遠未結束。他表示，若是在早前恒指低位26200點時吸納，現時絕對是出貨時機，因此本周有沽售潮也不意外。

彭偉新又稱，恒指可上望28,200點，但估計今年內難達目標。上周五升市中藍籌股佔大市成交比例飈升至逾四成，早前淡市僅有三成左右。但現時已到年尾，估計大手投資者也已「收爐」，此刻未必會在藍籌上加注，因此料恒指一時難以推高。他又表示，中美貿易戰不明朗因素仍在，總體而言，暫不建議開新倉或追股，若有意買股就要「鬥快」。

相關字詞﹕港股 反向ETF 關稅 牛熊分界線 中美角力 貿易協議 夜期 恒指

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