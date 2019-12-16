施羅德Sue Noffke：大選後政局明朗 英股可追落後

上周四舉行的英國大選，結果在本港時間上周五揭盅，執政保守黨取得逾30年最大勝仗，在全國共奪得365個國會議席，佔整體議席650個的56.2%；由於取得過半數優勢，除了首相約翰遜強勢連任外，國會亦很大可能在本周表決通過其脫歐方案，在明年1月底前脫歐，消除政治不明朗因素，英國富時100指數周五上升1.1%，而英鎊匯價亦上漲1.3%。

在上周五倫敦舉行的電話會議上，施羅德高級歐洲經濟師及策略師Azad Zangana表示，是次執政保守黨意外地在大選中大獲全勝後，意味英國政府將按照原有方案，在明年1月底前脫歐，跟着英國政府將就貿易、通關及其他議題與歐盟展開談判，釐定雙方未來的關係：「值得注意的是，現有脫歐方案中，英國可以選擇維持現狀多兩年，雖然首相約翰遜已表明他不會這樣做，但我認為不能徹底排除此可能性。」

大選結果正面 投資者重投英股

Sue Noffke則指出，自從2016年6月英國公投決定脫歐以來，在重大的政治不明朗因素困擾下，截至本月首周，英國股市根據市盈率、市帳率及股息率計算的估值，對比全球股市折讓達35%（圖），而隨着上周大選結果令日後的政策更趨明朗，上述折讓可望收窄。

雖然英國富時100指數上周五上漲1.1%，但不同板塊之間表現差異頗大，以公用、地產及可選消費等與英國本土經濟息息相關的行業表現較佳，而業務來自全球的醫療、資源及能源股股價卻普遍錄得跌幅（見表）。Noffke分析，「是次大選結果正面，過去因為政治不明朗因素而短暫離開英國股市的投資者，現已重新入市。過去受不明朗因素影響最嚴重的板塊，例如業務以本地為主的銀行股、地產股、公用股及零售股，以及一批中型股，均是今日（上周五）股價表現最強勁的；而英鎊匯價轉強，令部分在英國上市的跨國企業，例如石油及天然氣公司（海外業務收入兌換回英鎊後下跌）股價跑輸大市」。

鎊匯低於長期均值 有上升空間

Noffke認為，即使英鎊兌美元匯價已從8月低位回升近一成，但仍然處於過去40年平均值的相對低位，故後市仍有上升空間。她總結，由於英國股市目前較全球股市估值吸引，而且該股市內不同板塊的表現差異頗大，對於重視長遠投資價值的投資者來說，有不少投資機會。

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