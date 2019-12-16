貝萊德龐文博：經濟回暖美元偏軟 利新興市場股債

明報記者 葉創成

中國與美國上周五晚各自宣布達成首階段貿易協議，特朗普首先在社交網站推特（Twitter）表示，由於中國同意進行多項結構性改革，並大規模購買美國農產品、能源和製成品，故此美國不會按原定計劃於昨天向中國逾1500億美元產品加徵關稅，至於目前對部分中國產品加徵25%關稅會保持不變，美國貿易代表辦事處則發表聲明，稱當簽署協議30日後，會向另一批總值1120億美元中國貨的關稅稅率由一成半調低至7.5%（圖1） ；中國商務部宣布，中美就第一階段經貿協定文本達成一致。美國傳媒報道，中國副總理劉鶴下月初會到華盛頓與美國貿易代表萊特希澤簽署首階段協議。

龐文博在上周二接受訪問時，已對中美兩國達成首階段貿易協議審慎樂觀。他指出，自從中美於去年7月起互徵關稅以來，貿易戰陰霾導致出口轉弱，美國企業投資減慢，製造業亦曾出現收縮，經濟在過去一年半以來主要靠消費支撐增長，但經濟增長始終出現放緩迹象；假如貿易戰繼續惡化，美國消費者信心可能轉弱，不利經濟增長，而明年美國舉行總統大選，故此若未來6至9個月中美貿易緊張關係降溫，令貿易、製造業及企業投資等環節好轉，促使美國經濟增長加快，符合美國的利益；另一方面，中國根本一直不想打貿易戰，美國是次願意暫時言和，北京亦欣然接受。

貿易關係改善 符中美兩國利益

從另一個角度去看，龐文博指出，由於美國今年經濟增長放緩，故此聯儲局從去年加息4次，轉為今年以來減息3次，貨幣政策由緊轉鬆。在過去10年，聯儲局放水一段時間以後，美國經濟增長趨勢便會好轉，雖然此一情况暫未出現（圖2），但隨着中美貿易緊張關係改善，料明年美國經濟增長趨勢亦會轉佳。

看好風險資產 偏好股市多於債市

在第182期（1月14日出版）封面故事，美股經歷去年第四季急跌後，龐文博的同事、貝萊德智庫首席股票策略師Kate Moore在專訪中表示，美國勞工市場偏緊引致薪金增長，帶動消費市場向好，加上企業盈利及財務狀况良好，故美國經濟在今年衰退機會不大，預測美股今年仍可為投資者帶來正回報，結果今年以來美股表現不俗。不過，值得注意的是，龐文博在今次訪問中表示，雖然貝萊德現仍看好風險資產，偏好股市多於債市，惟在環球股市中，該行近來已將美股評級由超配降至中性，轉為超配新興市場股市。

明年料不減息大選有變數 降美股評級至中性

龐文博解釋，假如目前投資者向後看，美股今年表現的確非常理想，其中一個原因是聯儲局由收水轉為放水，變相增加貨幣供應，為經濟及股市帶來支持；但若向前望，他相信，聯儲局現已提高加息或減息的門檻，明年聯邦基金利率維持不變的機會頗高，故此，明年貨幣政策對股市的支持料不及今年。

另外，龐博文指出，美國明年舉行總統大選，而民主黨個別提名戰熱門人選傾向加強行業監管，而市場對此持審慎看法；由於總統大選屬政治事件，屬二元結果（編按：Binary Outcome、即只有非黑即白的兩種可能性，套用於總統大選，不是民主黨代表當選，便是共和黨代表當選），故投資者較難計算風險，明年料不會大舉買入美股，令美股明年表現可能不及今年。

作為比較，龐文博分析，目前新興市場具備三大亮點：（1）隨着中美貿易緊張關係改善，明年全球經濟增長有望加快，市場風險胃納提升，利好新興市場資產；（2）由於美國隔夜回購利率在10月曾升至近10厘，聯儲局10月中起重啟購買美國政府票據，直至明年第二季，期內每月買債規模達600億美元，目標是確保銀行體系資金充裕，雖然聯儲局強調是次買債並非重啟量寬（QE），但此行動實際結果是令當局的資產負債表擴張，令市場上的美元供應增加，令美元匯價略為轉弱，對新興市場資產屬有利；（3）目前新興市場股債估值亦較成熟市場吸引。綜合上述分析，貝萊德現已將新興市場的股市及債市評級調高至超配。

料中國續去槓桿 壓抑中資股升勢

在新興市場股市之中，龐文博透露，該行明年對中國股市的評級為中性。他解釋，雖然中美貿易關係料在未來6至9個月改善屬利好，但中國國家主席習近平在2017年中央經濟工作會議已提出，「今後3年要重點抓好決勝全面建成小康社會的防範化解重大風險、精準脫貧及污染防治的三大攻堅戰」，當中去槓桿政策便屬於「防範化解重大風險」的範疇，故此中國貨幣政策明年料仍不會明顯放鬆，財政政策方面，即使明年首季料增加基建投資以刺激經濟增長，但刺激力度也會相對克制，均會對中國股市明年升勢有壓抑作用。但他亦強調，只要中國政府繼續擴大開放、深化改革，貝萊德仍看好中國股市中長期前景。

另外，龐文博透露，貝萊德目前對中國債市持超配評級。他解釋，中國債券今年4月獲納入彭博巴克萊全球綜合債券指數後，以人民幣計價的高流動性中國政府債券，明年2月28日亦將獲納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數，資金流向對中國債市屬有利。

[封面故事]