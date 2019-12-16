經濟弱打擊外遊 縱橫遊：聖誕巿道淡

縱橫遊（8069）行政總裁兼執行董事袁振寧表示，政治局勢不明朗、經濟表現疲弱等因素下，令旅行社9月未有在加班機「攞機位」，機票價格不算廉宜，市民傾向避開旺季出遊，因此會在節日前後的日子出發；加上明年的農曆新年為1月底，令市民只會二選一，供應及需求一同減少，今年外遊人數按年將會下跌。現時聖誕節、除夕的旅行團預訂高峰期已過。

袁振寧認為，社會運動對港人外遊意欲的直接影響不大，即使是氣氛緊張日子，客人依然預訂行程，只是改為網上預訂等方式。但香港社運歷時逾半年，經濟明顯呈現下行走勢，由於旅遊非必需品，市民需求減少，影響出遊次數，最終波及行業表現。

訂座平台：餐廳傾向更大折扣吸消費者

本地消費方面，餐廳訂座折扣平台eatigo指出，今年聖誕節餐廳均傾向提供更大折扣以吸引消費者，由於大眾會有「充電」想法，加上用戶及餐廳數目過去一年有增長，相信今年聖誕節預訂按年增加30%。