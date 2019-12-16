經濟弱打擊外遊 縱橫遊：聖誕巿道淡

【明報專訊】除本地節日氣氛不如往年，聖誕節原是港人出遊旺季，今年亦較冷清。香港旅遊業議會上月底公布，整體團費按年跌5%，報團人數較去年同期減15%，業界普遍看淡今年聖誕節外遊巿道。本地旅行社認為，由於加班機早在9月已要「攞機位」，供求齊減下，料今年聖誕節外遊人數按年下跌。
縱橫遊（8069）行政總裁兼執行董事袁振寧表示，政治局勢不明朗、經濟表現疲弱等因素下，令旅行社9月未有在加班機「攞機位」，機票價格不算廉宜，市民傾向避開旺季出遊，因此會在節日前後的日子出發；加上明年的農曆新年為1月底，令市民只會二選一，供應及需求一同減少，今年外遊人數按年將會下跌。現時聖誕節、除夕的旅行團預訂高峰期已過。
袁振寧認為，社會運動對港人外遊意欲的直接影響不大，即使是氣氛緊張日子，客人依然預訂行程，只是改為網上預訂等方式。但香港社運歷時逾半年，經濟明顯呈現下行走勢，由於旅遊非必需品，市民需求減少，影響出遊次數，最終波及行業表現。
訂座平台：餐廳傾向更大折扣吸消費者
本地消費方面，餐廳訂座折扣平台eatigo指出，今年聖誕節餐廳均傾向提供更大折扣以吸引消費者，由於大眾會有「充電」想法，加上用戶及餐廳數目過去一年有增長，相信今年聖誕節預訂按年增加30%。