帝逸酒店增親子活動吸家庭客

同時，為吸納更多家庭客，酒店亦提供甜品烹飪班、家庭照快拍等親子活動，可供住客參與。軟件服務亦照顧周到，由於項目距離區內歷奇單車場數分鐘步程，酒店特設單車租借服務，有3種尺寸單車可選擇，亦提供安全帽等設備，方便一家大細的住客。

設單車租借服務

其他硬件配套方面，酒店特設自助入住登記專櫃，住客在訂房後便可在電話中收到智能房卡。設施方面，酒店內有3間餐廳，分別提供中式、日式及西式自助餐等美食，其他住客設施則包括健身室、頂層露天恆溫泳池、戶外花園，及可作聚餐或商務會議的多功能空間。

帝逸酒店為新地旗下全資營運的「帝」系第五間酒店，項目共設618間房間，實用面積由226方呎至517方呎。鄰近沙田城門河為酒店其中一個標誌特色，項目在設計及細節上，均引入環保及可持續發展概念，將塑膠使用率降低。