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新地旗下酒店營業額大跌逾三成 郭基煇：吸納更多本地客度經濟寒冬

【明報專訊】反修例風波觸發的社會運動持續半年，訪港旅客急劇下跌，重創本地酒店業。新地（0016）執行董事郭基煇接受訪問時表示，旗下酒店自今年7月至11月整體營業額下跌三成，尤其過去為每年旅客高峰期的11月至12月，營業額更比去年同期跌三成半至四成。他期望未來可吸納更多本地客，以便抵消來港旅客量大跌對旗下酒店的影響。

明報記者 張允亭

連場社會衝突，影響各行各業。郭基煇表示，集團亦未能「獨善其身」，旗下酒店今年7月至11月整體營業額下跌三成，尤其過去為每年旅客高峰期的11月至12月，營業額更比去年同期跌三成半至四成，成績相比起同業「算好」，幸好酒店的餐飲服務可作支撐，抗跌能力亦較高。同時，目前酒店正積極推出多項住宿連餐飲優惠，期望可吸納更多本地客。上周五正式開幕的沙田帝逸酒店，總投資額達28億元，對於新酒店在業界營商環境最惡劣之際開幕，郭坦言，現時局勢對新酒店生意額有一定打擊，但計劃已籌備多時，唯有盡心經營，以相宜價格提供多種類服務和配套以做好口碑。

帝逸酒店投資額28億

連同集團旗下直接營運的本地及國際品牌合營的項目，集團現時在港共提供6300間客房及服務式公寓。郭基煇表示，集團正籌備的內地酒店項目，包括南京Andaz酒店及蘇州四季酒店，預計將於2021年開業，而在港位於長沙灣酒店亦計劃於2024年登場，展望五年後中港兩地合共有1萬間客房，比現時7800間房間增加近三成。

5年後集團中港涉萬間酒店房

訪港旅客大減，酒店業首當其衝受到重挫。郭基煇認為，酒店及旅遊業很需要政府幫助，現階段業界面對嚴峻的經營環境，與2003年SARS相似，建議政府可仿效SARS時期挽救香港經濟的做法。他亦贊同政府向旅客送贈消費券的提議，以刺激消費的方案，或以更多紓困措施幫助業界渡過經濟寒冬。雖然經營環境惡劣，但他一再重申，集團現時未有大規模的裁員計劃，公司會通過開源節流，或增加優惠吸客，與同事共渡難關，不會強逼員工清假或放無薪假，「現在炒人，過半年後都唔知點搵人」。

集團不強逼員工放無薪假

雖然社會的政治爭議依然未有解決迹象，惟郭基煇對本港前景仍感樂觀，相信香港回復平靜之際，業界環境亦會好轉，「香港有很多吸引人的地方，旅客遲早會回來。」另外，集團上月更以逾422億元天價投得西九高鐵站上蓋商業項目，郭基煇引述公司主席兼董事總經理郭炳聯的話表示，此舉作為在關鍵時候對香港將來的信心投下一票，集團未來的資源和發展重心，將集中於該項目上，至於尋找合作伙伴共同開發一事，稍後會在適當時候再公布。

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