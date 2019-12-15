經濟會議透露中央新思路

余永定提「犧牲財務穩經濟」

會議提出，必須科學穩健把握宏觀政策逆周期調節力度，增強微觀主體活力，把供給側結構改革主線貫穿於宏觀調控全過程；必須善於通過改革破除發展面臨的體制機制障礙，激活蟄伏的發展潛能。當前因中美貿戰持續，加之國內經濟下行壓力加大，加強逆周期調節力度呼聲再起。日前中國社科院學部委員余永定就稱，現在需要採取有力的擴張財政政策和寬鬆貨幣政策，不讓經濟增速跌破6%，甚至寧可讓財政狀况暫時惡化也要穩住經濟增長。

此次會議首次明確要「科學穩健把握宏觀政策逆周期調節力度」，並強調要把供給側結構改革主線貫穿於宏觀調控全過程，表明高層不搞「大水漫灌」、「強刺激」的決心仍未改變，今後穩增長將更多採用改革手段。

會議首次提出，必須從系統論出發優化經濟治理方式，加強全局觀念，在多重目標中尋求動態平衡。

強調「系統論」考慮全局

「系統論」一詞，實為此次中央經濟工作會議的關鍵。以往內地制訂經濟政策，或是「攻其一點不及其餘」，或是「頭痛醫頭腳痛醫腳」，從部門、地方角度出發多，對全局考慮少；從經濟角度出發多，對社會影響考慮少。這種思維方式不僅未能解決老問題，反而產生了大量新問題。如年內豬肉價格飛漲，直接原因之一就是片面強調環保，導致大量生豬產能退出市場。

此次會議把貫徹新發展理念列為來年六大重點工作之首，並提出「樹立全面、整體的觀念，遵循經濟社會發展規律，重大政策出台和調整要進行綜合影響評估」，無一不是系統論思想的要義。系統論思想，預料將成為今後中國新發展理念重要成分，這對宏觀政策和改革舉措都將產生深遠影響。

對世界大變局做好工作預案

近年來，高層在不同場合多次提出世界正處於百年未有之大變局。此次會議進一步指出，世界大變局「加速演變的特徵更趨明顯」，全球動盪源和風險點顯著增多。我們要做好工作預案。

所謂「世界大變局」，最突出表現就是國家間特別是大國間力量對比發生顯著變化，發展中國家和新興經濟體整體崛起，守成大國與新興大國矛盾摩擦有升溫之勢。

要求做好工作預案，表明高層已認識到外部變局並非短期現象而是一種長期趨勢，將給中國發展帶來不小風險挑戰，必須嚴陣以待。

從會議公報來看，中國應對大變局的着力點還是放在集中精力做好自己的事上，深化經濟體制改革、推進更高水平對外開放等都是這一思路的體現。會議還強調，必須強化風險意識，牢牢守住不發生系統風險的底線，並在以往「穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險」基礎上又增加了「保穩定」這一要求。

[馮其十 神州新形勢]