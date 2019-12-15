荃灣中心新都城 錄減價成交

新都城3房累減62萬售

世紀21物業分行經理魏仕良透露，將軍澳新都城錄低價成交，該單位為1期4座中層A室，屬實用526方呎套3房戶間隔，業主上月起放售，當時叫價850萬元，單位新近以788萬元成交，累減62萬元或7%，折合實呎14,981元。翻查資料，新都城套3房戶近兩年的成交價穩企800萬元以上，即上述單位的成交價已重返兩年前的水平。據悉，原業主於2007年以215萬購入單位，持貨12年，現帳面獲利573萬元離場，物業升值約2.7倍。

同樣錄低價成交是上車屋苑荃灣中心，美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，該單位為16座低層A室，屬實用374方呎兩房戶，原業主早前以468萬元放售，新近減價13萬元或約3%，以455萬元售出，實呎12,166元，新買家為上車客。

翻查紀錄，同類型單位18座低層G室，實用374方呎，於今年2月以低價450萬元易手，實呎12,032元，即新成交單位為近9個月來最低價成交。原業主於2012年10月以248萬元購入單位，持貨7年，帳面獲利207萬元，物業期內升值83%。

業主趕移民 東堤灣畔劈100萬沽

另美聯物業高級分區營業經理李錦榮表示，本月東涌區二手買賣淡靜，有業主急於移民而減價100萬沽貨。

該單位為東涌東堤灣畔1座中層D室，屬實用521方呎兩房戶，原業主早前以730萬元放售，獲外區上車客垂青，原業主因急於沽貨，連減幾口價，終以630萬元易手，較原叫價低100萬元或14%，折合實呎12,092元。

據悉，新買家原本為租客，因政府放寬按保，可以少首期上車，故轉租為買。資料顯示，原業主於2010年10月以340萬元購入單位，持貨9年沽，帳面獲利290萬元，物業升值85%。