石油佔GDP逾四成 沙特致力拓非油收入

外勞佔勞動人口75%以上

雖然沙特失業率處於一成以上，其私營機構卻聘用大量外勞。沙特媒體指出，外勞佔了當地勞動人口75%以上。該國3400萬人口當中，三分之一是外國人。不過政府採取措施令企業聘用外勞的成本增加，卻令依賴廉價外勞的企業受困。經營成本增加也遏抑了需求，並拖慢了生產活動。加上油價偏軟，國際貨幣基金組織 （IMF） 將沙特今年GDP增長預測下調至0.2％。

分析認為，即使沙特需要經濟轉型，也未必需要借助海外資金。沙特專欄作家Abdulrahman al-Rashed向《金融時報》稱，沙特其實毋須出售任何沙特阿美的股份，進行IPO其實是要擺出政府放權進行改革的姿態。

分析：阿美上市 為擺改革姿態

沙特阿美集資所得，將注入沙特阿拉伯公共投資基金 （PIF） 投資於本土經濟，發展新產業，推動建立全新城市Neom等項目。 但投資業界人士憂慮，沙特只是將資金由一處轉移至另一處，甚至可能把資金用於境外投資，例如注入日本軟銀牽頭的願景基金。

PIF的角色也引來爭議。有分析認為，沙特有必要利用這主權基金開發一些私營企業不願參與的新領域、新項目。也有分析憂慮，PIF的投資會把私營企業排擠，助國家加強控制石油以外的商業領域。隨着沙特阿美的IPO完成，如何深化改革、強化經濟發展將會是沙特政府的更大考驗。

[企業地球村]