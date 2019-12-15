阿美成功上市 沙特改革未達標

資料來源：《金融時報》

沙特王室早在3年前就準備為沙特阿美籌備全球最大規模的IPO，在2016年底邀請各地銀行家齊集首都利雅得的麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）酒店出席會議，聽取沙特官員講解上市計劃。為隆重其事，當時的副王儲穆罕默德 （現職銜為王儲） 更親自歡迎到來的銀行家。沙特王室當年的目標，是向全球發售5％的沙特阿美股份，集資1000億美元。

集資規模 僅原來四分一

3年以來，IPO進程一度因為油價偏軟等因素而停滯不前。最終這次IPO的規模較最初建議小得多，僅出售了1.5%股份，集資256億美元，但無礙刷新最大規模的IPO紀錄。但對於2017年以來一直參與IPO進程的銀行業界人士來說，集資規模大為縮水，連帶承銷費也跟最初想像有很大距離，且沙特並沒有按照計劃吸引更多外資，反而專注於在本土集資，質疑這只是政治上的操作。

銀行高層：王儲目標正確 做法錯誤

一名熟悉沙特王室的銀行高層向《金融時報》稱，王儲的目標正確，但做法錯誤，若一時間嘗試做太多事情，最終可能一事無成。沙特當前經濟缺乏顯著進展，這解釋為何王儲急於在今年內完成上市。當前的環境急需一些進展以打破困局。一名為沙特顧客服務的外國銀行家向《金融時報》稱，在IPO前，沙特民眾擔心多個大型項目未見進展，經濟疲軟，質疑「2030年願景」是否可行，現在IPO終於完成，總算向民眾有些交代。

事實上，王儲也引入了一些前所未有的社會改革，例如解除對婦女駕駛的禁令、放寬對娛樂的規範容許電影院開業等，另制定有關破產、外資擁有權及抵押貸款的新法律。沙特政府甚至作出一些政治敏感的決定，削減對能源和燃料的補貼，以減輕政府財政負擔。

沙特不缺資金 欠缺投資信心

不過這些正面的發展，伴隨着一些消極的因素。2017年11月，以王儲為主席的最高反腐委員會宣布成立，拘捕了300多名被指涉及貪腐的王室成員及沙特軍政商界重量級人物，並將他們軟禁在麗斯卡爾頓酒店。他們最終以交出非法所得換取與控方達成和解。據悉部分被捕人士也被要求認購沙特阿美的IPO。此外，沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館後被謀殺的案件，也影響到商界對沙特的投資信心。

沙特迄今尚未爭取到大量的外國直接投資（FDI）。根據聯合國數據，沙特的FDI在2017年跌至14億美元，雖然去年增至32億美元，但還不到2016年的FDI一半。與此同時，沙特對外投資在2017至18年間增長3倍至212億美元，反映沙特主權財富基金——公共投資基金（PIF）及私人投資者將資金轉移海外。銀行業界人士稱，沙特的私人企業隨時可調動2000億至3000億美元的資本，所以沙特短缺的不是資金，而是投資信心。

失業率去年升至12.9%紀錄高位

在油價長期偏軟的環境下，沙特政府由坐擁大量盈餘變成嚴重赤字。為此沙特政府頒布《國家轉型計劃》，目標是到2020年創造45萬個私人市場職位，將失業率由11.6％降至9％，並增加非石油收入。此外，沙特政府又爭取到2020年，將公共部門的薪酬支出，由相當於政府總支出的45％降至40％。

不過沙特去年的失業率升至12.9%的紀錄高位，今年也僅回落至12.2％。公共部門的薪酬支出，已增至相當於政府總開支50％，料明年政府預算赤字將擴大至500億美元，幾乎是沙特阿美IPO規模的兩倍。多個目標難以實現，沙特政府又將這些轉型目標取消或推遲。

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