迪士尼串流平台 累吸400萬付費訂戶

預料帶來4.3億元收入

迪士尼在上月12日推出Disney+，於美國、加拿大、澳州、荷蘭及新西蘭提供服務。現時Disney+仍然以美國市場為主，Sensor Tower表示，現已安裝Disney+的用戶中約82％來自美國，但對手Netflix接近70％用戶是來自美國以外地區。Disney+美國用戶貢獻近4680萬美元（約3.65億港元）訂閱收入，佔平台總營收約86%，加拿大及澳洲區的收入貢獻佔比只有7%及5%。

值得留意的是，另一串流平台HBO Now在2015年4月與熱門劇集《權力的遊戲》第五季同步推出，但首30天只錄得83.5萬訂閱用戶，期內總營收亦只有1200萬美元，意味Disney+或較其他串流影視更快步上軌道。Sensor Tower認為，迪士尼擁有眾多熱門品牌，明年首季Disney+將登陸7個歐洲市場，包括法國、德國、西班牙及英國等，稍後亦會在亞洲推出服務，預計將為Disney+ 帶來更大的下載量和收入。