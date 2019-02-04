借中美協議散貨 港股ADR跌262點

美股創新高後回落

道指早段曾升158點，但其後曾倒跌110點，收市則反彈升3點。道指成分股方面，較大受惠於取消關稅的蘋果升1.36%，貢獻道指25點，成為升市最大推手；VISA升1.37%，貢獻16點。CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，市埸暫時毋須顧慮三大地緣政治議題，包括《美墨加協議》、中美首階段貿協及英國脫歐，但這些不確定因素仍然存在，Stovall補充，市場取得良好的開端，過住股票通常會在12月中旬觸及低點，然後回升。

分析：三大地緣政治陰霾未消散

Charles Schwab首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，貿易協議帶來積極影響，並已反映到市場的基本定價中，但如果最終雙方談判破裂，新一輪的關稅浪潮將對股市造成極大負面影響。

雖然恒指上周五大升693點至27,687點，但夜期則倒跌至27,511點，低水177點。

港股ADR比例指數收報27,425點，跌262點或0.96%。中國人壽（2628）ADR折合報21.2元，較港股收市跌1.87%。三桶油向下，中石油（0857）、中海油（0883）及中石化（0386）ADR較港收市跌1.43%、1.35%及0.6%。騰訊（0700）ADR折合報357.48元，較港收市跌0.97%。