黎瑞剛心腹許濤 符接位條件

《廣播條例》限外資

許濤擁永久居民身分

以經濟權益計算，陳國強並非Young Lion的大股東，反而是TVB非執行董事兼副主席黎瑞剛為首的華人文化，不過，正因為Young Lion採取同股不同權，陳國強在TVB具備表決控權人的重要資格，因此得以在2015、2016年申報股權變動時，符合《廣播條例》。

同時，陳國強即使在董事會內只為非執行董事，但是在TVB內他一如歷任主席般，出任行政委員會主席，因此按法理，TVB在控制權及行政上，已符合港人掌控的規定。

華人文化的黎瑞剛雖然在Young Lion佔股較多，投票權卻少於陳國強，但黎瑞剛卻對Young Lion委任TVB董事具有否決權。在TVB董事會內，黎瑞剛的心腹許濤，據了解亦為香港永久居民。按《廣播條例》，免費電視台每次董事會須過半數均為居港7年人士擔任，以許濤的背景，一旦TVB的主席職務有變，仍有人可替補。