黎瑞剛加緊查TVB買債巨虧 消息人士：陳國強缺席董事會 李寶安：再有董事變動會交代

【明報專訊】電視廣播（下稱TVB）（0511）在本月上旬宣布董事局「執位」，獨立非執行董事柯清輝與「老臣子」執行董事鄭善強相繼辭任，並委任著名律師方和及星巴克中國主席兼首席執行官王靜瑛出任獨董。消息人士指出，這或涉及有「中國梅鐸」之稱的TVB真正大股東、非執行董事兼副主席黎瑞剛加緊追究公司使用資金投資星美（0198）債券一事。該人士亦指主席陳國強已在電視城久未露面，缺席日常管理會議及董事局會議。TVB則回應指出，凡涉及董事局變動及開源節流消息，均會刋發公告交代。
明報記者 陳偉燊
隨着TVB在12月2日刋發董事局新一輪變動，交代柯清輝辭任獨董、執董鄭善強辭任，並委任方和及王靜瑛出任獨董後，市場內即有消息流傳，董事局變動或與黎瑞剛加緊追究TVB使用資金投資逾8億元的星美（0198）債券有關，有消息人士指有「殼王」之稱的陳國強近日缺席董事會及過去數周管理層會議。同時有傳聞指TVB另委任獨立機構調查過往的投資債券事宜，並傳出裁員800至1000名員工，種種傳言甚囂塵上。早前TVB已公布為星美債券減值共5億元。
陳國強請記者向李寶安查詢
本報記者曾致電陳國強查詢，他則透過秘書回覆着記者致電TVB執行董事兼行政總裁李寶安查詢，未有回應最近董事變動及裁員的提問。黎瑞剛透過公關代表指不會評論市場傳言。李寶安回覆本報查詢時指出，關於柯清輝等辭任及方和等的委任，任何董事局變動，均要發公告交代，將來若再有董事變動，亦會再作公布。他又對裁員一說作回應指：「有好多猜測，但是假的多，真的少，是有開源節流，如有重大消息，亦會發公告交代。」
柯清輝鄭善強月初辭獨董 換入方和王靜瑛
據本報從另一位接近TVB的消息人士了解，陳國強過往已非經常出席TVB的管理層或董事會。
至於柯清輝的辭任，與其有意減少工作量及全身投入思捷（0330）的事務有關，與盛傳TVB或黎瑞剛進一步追查投資星美債券關係不大。本報同時獲悉，TVB除了成立投資委員會跟進債券投資，亦委任安永作為財務顧問，及借助律師行孖士打，進一步施壓討回星美的債券投資本金及債息，並未見委任新的獨立機構追查星美債券投資事宜。
本報記者亦曾致電柯清輝，他回覆辭任任職7年的TVB獨董一職時表示：「冇嘢，是想減輕工作量，最高峰時曾做8個董事，已經減到4個，還會繼續（減少）」。
柯清輝：想減輕工作量
至於在他離職TVB前，是否已就TVB投資星美債券作出報告，他只說：「冇評論，公司已出公告」。在問及委任新獨董方和是否會幫助TVB加強監察投資債券事宜，他則回應稱：「問我冇用，找方生吧！」。
TVB上周五收報12元，升0.84%，現時市值只有52.56億元。由今年初至今，TVB股價累計下跌19.03%。