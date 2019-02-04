黎瑞剛加緊查TVB買債巨虧 消息人士：陳國強缺席董事會 李寶安：再有董事變動會交代

明報記者 陳偉燊

隨着TVB在12月2日刋發董事局新一輪變動，交代柯清輝辭任獨董、執董鄭善強辭任，並委任方和及王靜瑛出任獨董後，市場內即有消息流傳，董事局變動或與黎瑞剛加緊追究TVB使用資金投資逾8億元的星美（0198）債券有關，有消息人士指有「殼王」之稱的陳國強近日缺席董事會及過去數周管理層會議。同時有傳聞指TVB另委任獨立機構調查過往的投資債券事宜，並傳出裁員800至1000名員工，種種傳言甚囂塵上。早前TVB已公布為星美債券減值共5億元。

陳國強請記者向李寶安查詢

本報記者曾致電陳國強查詢，他則透過秘書回覆着記者致電TVB執行董事兼行政總裁李寶安查詢，未有回應最近董事變動及裁員的提問。黎瑞剛透過公關代表指不會評論市場傳言。李寶安回覆本報查詢時指出，關於柯清輝等辭任及方和等的委任，任何董事局變動，均要發公告交代，將來若再有董事變動，亦會再作公布。他又對裁員一說作回應指：「有好多猜測，但是假的多，真的少，是有開源節流，如有重大消息，亦會發公告交代。」

柯清輝鄭善強月初辭獨董 換入方和王靜瑛

據本報從另一位接近TVB的消息人士了解，陳國強過往已非經常出席TVB的管理層或董事會。

至於柯清輝的辭任，與其有意減少工作量及全身投入思捷（0330）的事務有關，與盛傳TVB或黎瑞剛進一步追查投資星美債券關係不大。本報同時獲悉，TVB除了成立投資委員會跟進債券投資，亦委任安永作為財務顧問，及借助律師行孖士打，進一步施壓討回星美的債券投資本金及債息，並未見委任新的獨立機構追查星美債券投資事宜。

本報記者亦曾致電柯清輝，他回覆辭任任職7年的TVB獨董一職時表示：「冇嘢，是想減輕工作量，最高峰時曾做8個董事，已經減到4個，還會繼續（減少）」。

柯清輝：想減輕工作量

至於在他離職TVB前，是否已就TVB投資星美債券作出報告，他只說：「冇評論，公司已出公告」。在問及委任新獨董方和是否會幫助TVB加強監察投資債券事宜，他則回應稱：「問我冇用，找方生吧！」。

TVB上周五收報12元，升0.84%，現時市值只有52.56億元。由今年初至今，TVB股價累計下跌19.03%。