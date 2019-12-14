恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房吸上車客

明報記者 葉煜燊

攝影 曾憲宗、黃志東

樓花期長約23個月的恆大．睿峰位於長沙灣東京街29號，屬單幢物業，分作東、西翼，共提供414個單位，戶型涵蓋開放式至3房，實用面積介乎203至758方呎。樓盤所有單位與同系恆大．珺瓏灣一樣提供部分基本裝修，同時備有裝飾牆身及水晶吊燈，採用酒店式設計，而發展商是次聘用屯門掃管笏恆大．珺瓏灣同一設計師，故設計佈局及感覺都與恆大．珺瓏灣相若。

與掃管笏盤同採酒店式設計

樓盤主打2房單位，實用面積378至517方呎，共229伙，佔全盤單位數目55%；其次為1房戶，共106伙，實用面積258至336方呎，佔全盤26%；開放式單位則有35伙，實用面積203至244方呎，佔全盤8%；3房共28伙，實用面積601至758方呎，佔全盤7%。樓盤另提供16個特色戶，佔全盤4%，當中東翼5樓D室連平台特色戶為全盤最細單位，實用203方呎另連181方呎平台。

開放式單位203呎入場

發展商近日開放兩個示範單位，分別是連裝修家俬及交樓標準單位，且附有指紋識別智能門鎖。其中以東翼8樓F室為藍本的示範單位，實用面積517方呎，屬2房間隔。單位整體設計風格仿現代酒店，並以淺灰色及米色作主調。甫入大門，即可望到梗廚，惟其內籠不大，擺放廚櫃及家電後，料僅可容納一人活動，沒有多餘空間。客飯廳以長形開則，並鋪砌木地板，採用假天花設計，配以特色吊燈，增加室內空間感。客飯廳統一採用米白色家俬，配上酒店式牆紙，感覺舒適自然。

設指紋識別智能門鎖

單位經走廊可抵達浴室及睡房，浴室以天然石材鋪砌，設有氣窗，並備有浴缸。走廊盡頭為主人房，連一個16方呎工作平台。睡房採用落地玻璃，可增加室內光線，也令景觀更開揚。

值得一提的是，單位連裝修及家俬出售。

另一個交樓標準的示範單位則以西翼8樓H室為藍本，實用面積317方呎，屬1房間隔。單位採長形客飯廳設計，外連22方呎露台。開放式廚房設於大門旁，爐具齊全。睡房除設有特色牆身外，亦設有全身鏡，富酒店特色。浴室設淋浴間，但沒有通風窗。

■有片睇

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