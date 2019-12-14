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2019年12月14日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中美達協議觸發沽售 夜期倒跌 恒指日間漲近700點 成交1171億
英保守黨大勝 長和系匯控渣打大漲
人民幣升破7算 在岸人幣升至6.98
阿里熱潮難續 德勤：符港第二上市企業少
貴州銀行下周招股
海航境外發新債還舊債 規模不逾39億
反對聲音多 港交所暫緩引熔斷 77％意見反對引入 憂引發恐慌拋售
北大方正兩隻債券如期付息
就取消QFII額度後安排 外管局徵求意見
銀公：半數中年人未曾用過網上銀行
中證監新規 限上市公司分拆
避險情緒紓 油價急升逾2% 美股早段缺乏方向
iPhone中國出貨量 瑞信：連跌兩月
復星旅文重新推出 Thomas Cook品牌
花旗香港員工明年多1日假
WeLab起中文名 用足7年時間
康樂園業主斬纜 4年蝕400萬離場 洋房劈價千萬 兩年來屋苑首宗蝕讓
CCL八大指數連跌兩周 3個半月首見
南津‧迎岸開放戶 月租續低見9500元
恆大‧睿峰加推42伙 下周二首輪賣128伙
大坑道地收25份標書 歷年收標最多港島官地
心情沉重似八九六四 郭炳聯：盼港再創高峰
陸振球：港政經亂象影響樓巿浮面
周末睇樓好去處
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房吸上車客
商場擬打造成「文藝潮點」
鄰近港鐵站 區內配套成熟
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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中美達協議觸發沽售 夜期倒跌 恒指日間漲近700點 成交1171億
英保守黨大勝 長和系匯控渣打大漲
人民幣升破7算 在岸人幣升至6.98
阿里熱潮難續 德勤：符港第二上市企業少
貴州銀行下周招股
海航境外發新債還舊債 規模不逾39億
反對聲音多 港交所暫緩引熔斷 77％意見反對引入 憂引發恐慌拋售
北大方正兩隻債券如期付息
就取消QFII額度後安排 外管局徵求意見
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恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房吸上車客
商場擬打造成「文藝潮點」
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反對聲音多 港交所暫緩引熔斷 77％意見反對引入 憂引發恐慌拋售
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商場擬打造成「文藝潮點」
鄰近港鐵站 區內配套成熟
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