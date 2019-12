陸振球：港政經亂象影響樓巿浮面

所謂Democrazy,自然是指近年愈來愈多的民主運動,涉及不少不理性,甚至接近瘋狂的行為,就如香港自6月以來的反修例運動,當初是以和理非的遊行向政府施壓,大多數巿民都接受,但往後參與運動的示威者愈趨暴力,甚至出現破壞交通和店舖、縱火、以至企圖火燒活人的瘋狂行為,似予人Democrazy來形容更為貼切。

民主運動Democracy變Democrazy

評論家林沛理最近在《亞洲週刊》的一篇名為〈香港死因的研究〉中指出,「自由跟香港也有千絲萬縷的關係,它曾是地球上最自由的華人城市,香港人以他們享有的自由為榮,但濫用自由最終令香港陷入絕境。既是這樣,香港的墓誌銘四字足矣,也是香港給世人的贈言——『善用自由』,英文是『If you have freedom, use it wisely』。」筆者覺得,wisely正好是crazy相反的意思,追求自由和民主,要遠離瘋狂,行事要有智慧。

林沛理又表示,香港受到破壞,對富人沒什麼大不了,最受苦的是自身和財富離不開香港的一般普羅大眾。對於富人,他們有的是能力和選擇,「經過這次,內地對香港將會變得冷漠,經濟上也不會再給幫忙,那香港便如台灣,一潭死水,那才是黑暗開始,富有的人有選擇,first home不舒服便去second home吧!更甚可去vacation home!」

「善用自由」智慧行事 遠離瘋狂

說回香港的樓巿,澳洲REA集團旗下的地產資訊多媒體平台squarefoot.com.hk最近公布下半年本港樓市調查結果顯示,受到樓市瀰漫負面氣氛影響,1000名受訪者中僅19%受訪者有意在未來12個月入市置業;九成受訪者仍認為樓價太高,當中56%受訪者認為港樓樓價將在未來6個月下跌,跌幅為12.8%,已較上半年同一調查逆轉,當時有66%人士認為樓價未來6個月將升11%,今次調查也較上半年僅8%人估樓價6個月內下跌大幅擴大。

香港樓價已跌了數個月,租金也見受壓,如沙田第一城最近有業主放租兩房單位僅以9500元租出,租金重回一年前水平。其實筆者早前已聽到一些代理及朋友反映,租金已有下調趨勢,一是租金通常較樓價滯後,樓價已先調整了一段時間,租金也開始跟隨,適逢接近年尾乃傳統租務淡季,令租金更備受壓力。

凍薪裁員潮下 租金向下調整

另外,買物業除了自住還包括投資成分,而租樓住則除了小量的分租單位,大部分都是自住,影響租金,除了因租盤多寡外,租客的承租能力更為重要,最近香港失業率回升,巿場預期明年加薪幅度會大為收窄,甚至一些行業或會出現凍薪和裁員潮,都會令到租金向下調整。

另外,以往如沙田區屬不少內地學生就讀中文大學而成為熱門的租住地區,但近期香港的亂局和大學排外思潮,據聞也嚇怕了一些內地在香港讀書的大學生,對明年的租務巿場肯定不是好消息。

筆者同系公司的一些後勤部門,也有內地來港工作的年輕人,不斷被內地家長催促離港以策安全,最終也辭了職返回內地。

租金跟失業率的關係,通常是失業率領先樓價(圖1),因為失業率上升,代表就業巿場惡化,自然會影響租客的承租能力,反而商廈和商舖的租金走勢,會領先失業率(圖2和圖3),因為商業和零售機構,如發覺經濟不對路,會先暫停擴張,然後收縮經營,之後才出現裁員,自然推升失業率並令住宅租金受壓,所以一般人如只着重留意住宅而忽略了商廈和商舖的租金走勢,便容易落後於形勢。

甲級寫字樓市場步入下行周期

仲量聯行便指出,在中美貿易戰和本地政治不明朗因素的夾擊下,香港甲級寫字樓市場已步入下行周期。今年甲級寫字樓市場的淨吸納量下跌62%至不足110萬平方呎。由於部分租戶撤回擴張計劃,加上過去需求強勁的中資公司在中環的租賃需求按年減少34%,共享工作空間營運商需求減少26%,以致租務需求疲弱。年初至今,新租賃成交較2018年減少31%。

整體寫字樓空置率因而升至5.9%,是自2010年4月以來的高位。加上租戶遷離核心區後所騰出的寫字樓樓面陸續重投租賃市場,中環寫字樓空置率升至3.5%,創逾4年新高。

年初至今,整體甲級寫字樓租金已下跌3.4%。在中資公司需求減弱的情况下,中環寫字樓租金於上半年微升1%後,下半年倒跌6.3%,跌幅為各商業區之冠。

該行表示,今年下半年入境旅客市場受重挫,6月至10月期間訪港旅客總數按年下跌23.8%。第三季整體零售銷售額按年急跌17.5%,為過去逾20年的最大季度跌幅,其中珠寶鐘表、化妝品及服裝等倚重旅客消費的商品錄得最大跌幅。

傳統購物區及部分商場的生意均受到嚴重響,導致核心區街舖及優質商場租金分別在今年下挫18.4%及5.6%。

[陸振球 樓市解碼]