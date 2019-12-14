心情沉重似八九六四 郭炳聯：盼港再創高峰

郭炳江指第三代已開始接軌

郭炳聯表示，集團同系沙田帝都酒店於1989年8月開幕，憶起當時正值六四事件過後，父親郭得勝、與兄長郭炳江及亡兄郭炳湘，大家抱住沉重心情，而現時則與當時有些相似。不過，借鑑於1997年經濟好轉的經驗，本港亦可迎來下一個高峰。新地前聯席主席郭炳江昨晚於開幕儀式後接受傳媒訪問時表示，目前家族第三代已開始接軌，希望他們慢慢成長，有耐性、並謙虛地向同事學習人際關係；他又指，目前自己亦快將完成學業。

沙田帝逸酒店房租780元起

位於沙田石門的帝逸酒店，樓高28層，共設618間房間，面積226至517方呎，主要設六種房間類型，標準客房日租由780元起，另設月租公寓。酒店昨開放房間予傳媒參觀，其中位於26樓標準客房，面積280方呎，外望沙田景，房租為1000元。此外，酒店現時提供港人限定的開幕住宿優惠，當中「家庭度假住宿計劃」提供2名成人及2名兒童的自助早、晚餐，連同家庭房，收費由1688元起。新地執行董事郭基煇表示，帝逸酒店屬集團旗下「帝系」第5間酒店，由日本建築公司日建設計總監竹馬大二操刀設計。