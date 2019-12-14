大坑道地收25份標書 歷年收標最多港島官地

有業界人士指入標數目較預期為多，反映發展商對靚地渴求，以及對豪宅後市的信心。

上述地皮亦為政府賣地歷來收到第二多標書的住宅官地，追平2018年1月出售觀塘安達臣道地皮，以及2018年4月青衣寮肚路地皮收到的標書數目，而最多標書的住宅官地，是2017年7月推售的馬鞍山白石住宅官地，當時共收30份標書，並由信置（0083）以13.83億元、每方呎樓面地價11,588元投得地皮。

中資捲土重來 香港建設首入標官地

是次入標的發展商，大多為港資，並獨資入標，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、九倉（0004）、嘉里（0683）、華置（0127）、鷹君（0041）等，另信置伙拍麗新（0488）及嘉華（0173）等，而多間中資亦捲土重來，包括中海外（0688）、合景泰富（1813）、中信泰富，及首度入標官地的香港建設（0190），另一間自稱公司業務在大灣區的中資機構亦入標。

萊坊執行董事林浩文指出，入標數目比預期為多，地皮位處港島豪宅區地段，預計做價不會太差。

大坑道135號為前公務員宿舍，佔地4.29萬方呎，可建樓面約12.9萬方呎。業界預料，地皮估值約20.62億至54.1億元，每方呎樓面地價1.6萬至4.2萬元。

新地安泰工廈「縮則」申建480伙

此外，新地今年9月以4.68億元完成荃灣安泰工業中心的補地價後，新近向城規會申請放寬地積比率，並由原先的5倍增至6倍，計劃興建480伙，較前獲批方案327伙增加46.8%，而每伙的平均面積由原先513方呎縮減18%至419方呎，涉及樓面約20.11萬方呎。

值得留意，因安泰工業中心坐落「綜合發展區(3)」，發展商須連同毗鄰3幢工廈，分別亞洲脈絡中心、王子工業大廈及萬象工業大廈一併申請，而縮則方案只在新地持有的安泰工業中心，其餘3幢發展維持不變，預計整個項目重建後，將建5幢住宅，提供1200伙，總樓面約59.92萬方呎。