恆大‧睿峰加推42伙 下周二首輪賣128伙

8日收450票超額2.5倍

另一手豪宅繼續受名人追捧，新地（0016）上月推出至今累沽23幢洋的馬鞍山雲海別墅，土地註冊處資料顯示，早前售出的兩幢洋房獲馬主彭家揚及彭家威購入，當中Lily Avenue9號屋，實用2699方呎，成交價5167.2萬元、實呎19145元，買家為彭家揚；另Lily Avenue10號屋，實用2727方呎，成交價5188.7萬元、實呎19027元，由另一位馬主彭家威購入。

此外，永泰（0369）青山公路THE CARMEL，最新透過招標以3516萬元，售出18號屋（連雙車位），洋房實用1838方呎連247方呎花園，實呎19129元，創項目呎價新高紀錄。長實（1113）10月中推出至今累沽近280伙的深水埗愛海頌，首次透過招標形式，以1202.2萬元售出5座5樓實用面積771方呎A室，實呎15593元。