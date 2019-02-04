康樂園業主斬纜 4年蝕400萬離場 洋房劈價千萬 兩年來屋苑首宗蝕讓

另元朗世宙亦有3房單位於額印稅SSD鬆綁後售出，賣方損手46萬元或5%。

明報記者 林可為、張允亭

近日二手市場連錄蝕讓成交，市場消息指，康樂園12月暫時錄約4宗二手成交，新近易手4街單號屋，實用面積2520方呎連約4094方呎花園，業主原叫價5200萬元，最終劈價1000萬元或19%，以4200萬元易手，實呎16667元。

原業主2015年中以約4334萬元購入，帳面已蝕134萬元，若連同各項使費計，估計實蝕逾400萬元或一成離場。

中原區域營業經理吳啟業表示，康樂園向來甚少錄得蝕讓，對上一宗已追溯至2017年，當時2街一幢實用面積2579方呎雙號屋，因發生租客在屋內自殺事件而淪為凶宅， 物業以約2100萬元售出，原業主2007年以2320萬元購入，帳面蝕220萬元或約一成。

世宙3房848萬沽 3年實蝕5%

另代理消息指出，元朗世宙第5座極高層A室，實用面積643方呎，屬3房1套間隔，原業主放盤叫價998萬元，期後累減150萬元或15%，新近以848萬元成交，實呎13188元。

上述單位原業主2016年9月以854.7萬元一手購入，持貨滿3年帳面已蝕6.7萬元，連使費計實蝕逾46萬元或5%。

太古城減價120萬 3房1330萬沽

市區方面，港島指標屋苑太古城本月暫錄約7宗成交，中原區資深區域營業董事趙鴻運指，太古城建安閣低層B室，實用面積703方呎，3房間隔，原業主10月叫價1450萬元，近日減價120萬元或8%，以1330萬元售出，實呎18919元。原業主2001年以295萬元買入，帳面賺1035萬元或3.5倍。

藍灣業主賠訂 一個月賣貴8%

不過，小西灣藍灣半島則有業主賠訂後，一個月賣貴近一成二手個案，為近期罕見。

利嘉閣助理分區經理武秉強指出，上述小西灣藍灣半島第5座高層B室，屬實用面積733方呎3房連套房間隔、可望海景，原於上月以1348萬元售出，但其後業主賠訂予該買家，近日提價至1450萬元連租約再沽出，成交價比之前賣貴102萬元或7.6%，折合實呎19782元。

上述單位原業主2011年以約900萬元購入單位，帳面賺550萬元或61%。