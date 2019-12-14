復星旅文重新推出 Thomas Cook品牌

9月申破產 復星逾億買下品牌

匿名消息人士稱，復星旅文全新打造的旅遊平台，將把部分現有的旅遊服務組合起來，以Thomas Cook的品牌包裝，利用這熟悉的名字吸引客戶。Thomas Cook申請破產保護前，擁有度假連鎖酒店Club Med SAS的復星集團，已收購了其18％股權。復星旅文在8月曾計劃拯救Thomas Cook，斥資4.5億鎊（以8月匯率計算約43億港元），換取其旅遊業務至少75%股權和航空業務25%股權，但Thomas Cook最終破產收場。

業界人士稱，復星旅文在11月購入Thomas Cook的品牌和一些知識產權，是一種成本相對較低的收購方式，以抵消之前復星購入Thomas Cook資產的虧損，在某種程度上可望取得一些盈利。

（彭博社）

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