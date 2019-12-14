iPhone中國出貨量 瑞信：連跌兩月

11月按年大跌35.4%

該報告援引中國工信部的數據，指iPhone 11系列自9月推出後，iPhone在中國市場的總出貨量直至11月按年下跌7.4％。瑞信由此推算，iPhone在9至11月於中國的收入按年下跌17.5％。 瑞信認為，中國手機市場競爭激烈是iPhone銷售下滑的原因。市場研究機構Canalys估計，蘋果在中國的市場份額於第三季降至5%，華為同期市佔率達42%。不過，著名蘋果分析師郭明錤早前表示，中國市場對iPhone 11的需求較美國市場更強。部分新iPhone於9月在中國推出時要等2至3周才出貨，交付時間可反映消費者的需求。

三星Galaxy Fold賣出百萬部

另外，因屏幕等缺陷而延遲推出的三星首款摺疊屏幕手機Galaxy Fold，雖然每部售價高達2000美元，但自9月上市以來已賣出100萬部。分析認為，與三星和蘋果每季賣出數以千萬部手機相比，Galaxy Fold的銷量不算太高，但考慮到其昂貴價格，且技術未經驗證，市場的反應已令人驚訝。

（綜合報道）

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