避險情緒紓 油價急升逾2% 美股早段缺乏方向

【明報專訊】英國執政保守黨勝出大選有助化解脫歐的不確定因素，加上美國媒體釋出總統特朗普同意與中方達成首階段貿易協議的信息，刺激歐亞股市向上。中國多個部委在深夜開記者會，確認與美方達成初步協議，但尚未簽署。其後美國貿易代表處確認不會如期在明天向中國貨品開徵關稅，投資者消化不斷變化的信息，美股早段缺乏方向。不過中美貿易緊張形勢可望緩和，國際油價昨最多升逾2%，接近3個月高位。
布蘭特期期油昨晚高見每桶65.65美元，紐約期油高見每桶60.48美元，但其後升幅收窄。避險需求減少，美元兌日圓曾高見至109.69。不過受英鎊、歐元等上漲影響，美匯指數最多曾跌0.6%至96.7，其後跌幅收窄。
美匯指數曾跌至96.7
雖然聯儲局本月沒有繼續放寬貨幣政策，但將會進行歷來最大規模的公開市場操作，緩和年底的流動性短缺壓力，以防9月時的資金緊張情况重演。根據紐約聯儲銀行每周發布的回購操作聲明，由本月中至明年1月中將向市場釋出近5000億美元的流動性，當中包括下半月合計的3650億美元回購操作，以及其他各種調整。紐約聯儲銀行稱，將根據需要調整回購操作的時間及額度，以減輕貨幣市場的壓力對政策實施的不利影響。
利率期貨顯示 美息明年上半年不變
昨公布的美國零售銷售數據比預期差。雖然美國聖誕購物旺季已於上月開鑼，惟11月的零售銷售額按月僅升0.2%，較10月的0.4%升幅顯著放慢。服裝店和餐廳的銷售額在上月下滑，反映購物季節的開局比預期慢，預示第四季經濟的主要動力可能較之前預期弱。數據反映，商業投資放緩及製造業疲軟正影響美國人的消費意欲。這可能意味勞動力市場雖然相對強勁，工資增長也有所改善，但假日購物季節表現仍然疲軟。不過中美貿易緊張形勢紓緩，消費支出可望提振明年經濟。彭博社本月的一項調查預計，美國消費者的開支增長，將由第三季的2.9％放緩至第四季的2.1％。即使如此，消費者支出增長放慢的幅度，仍不足以令聯儲局調整利率。CME Group利率期貨數據顯示，交易員押注明年上半年聯儲局利率按兵不動。
日本經濟失速趨明顯
此外，日本經濟失速的迹象趨於明顯。日本央行的企業短期經濟觀測調查（短觀）的代表性指標——大型製造企業景氣判斷指數（DI）跌至0，較9月的上次調查下跌5點，是超過6年的低位，也是連續4個季度惡化。拉動內需的非製造業方面，景氣判斷也有所惡化。受10月上調消費稅率影響，日本居民消費支出、零售銷售額等10月經濟數據同時下跌。
央行認為，相比上次2014年4月消費稅上調前後，今次的突擊需求和反作用都相對較小。但考慮到颱風「海貝思」吹襲帶來的災情為個人消費造成打擊，加上中美貿易爭端導致企業生產活動放緩，日本經濟在第四季恐出現負增長。