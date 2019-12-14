避險情緒紓 油價急升逾2% 美股早段缺乏方向

布蘭特期期油昨晚高見每桶65.65美元，紐約期油高見每桶60.48美元，但其後升幅收窄。避險需求減少，美元兌日圓曾高見至109.69。不過受英鎊、歐元等上漲影響，美匯指數最多曾跌0.6%至96.7，其後跌幅收窄。

美匯指數曾跌至96.7

雖然聯儲局本月沒有繼續放寬貨幣政策，但將會進行歷來最大規模的公開市場操作，緩和年底的流動性短缺壓力，以防9月時的資金緊張情况重演。根據紐約聯儲銀行每周發布的回購操作聲明，由本月中至明年1月中將向市場釋出近5000億美元的流動性，當中包括下半月合計的3650億美元回購操作，以及其他各種調整。紐約聯儲銀行稱，將根據需要調整回購操作的時間及額度，以減輕貨幣市場的壓力對政策實施的不利影響。

利率期貨顯示 美息明年上半年不變

昨公布的美國零售銷售數據比預期差。雖然美國聖誕購物旺季已於上月開鑼，惟11月的零售銷售額按月僅升0.2%，較10月的0.4%升幅顯著放慢。服裝店和餐廳的銷售額在上月下滑，反映購物季節的開局比預期慢，預示第四季經濟的主要動力可能較之前預期弱。數據反映，商業投資放緩及製造業疲軟正影響美國人的消費意欲。這可能意味勞動力市場雖然相對強勁，工資增長也有所改善，但假日購物季節表現仍然疲軟。不過中美貿易緊張形勢紓緩，消費支出可望提振明年經濟。彭博社本月的一項調查預計，美國消費者的開支增長，將由第三季的2.9％放緩至第四季的2.1％。即使如此，消費者支出增長放慢的幅度，仍不足以令聯儲局調整利率。CME Group利率期貨數據顯示，交易員押注明年上半年聯儲局利率按兵不動。

日本經濟失速趨明顯

此外，日本經濟失速的迹象趨於明顯。日本央行的企業短期經濟觀測調查（短觀）的代表性指標——大型製造企業景氣判斷指數（DI）跌至0，較9月的上次調查下跌5點，是超過6年的低位，也是連續4個季度惡化。拉動內需的非製造業方面，景氣判斷也有所惡化。受10月上調消費稅率影響，日本居民消費支出、零售銷售額等10月經濟數據同時下跌。

央行認為，相比上次2014年4月消費稅上調前後，今次的突擊需求和反作用都相對較小。但考慮到颱風「海貝思」吹襲帶來的災情為個人消費造成打擊，加上中美貿易爭端導致企業生產活動放緩，日本經濟在第四季恐出現負增長。

（綜合報道）

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