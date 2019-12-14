中證監新規 限上市公司分拆

淨利潤門檻降至不少於6億

《規定》主要明確分拆條件、規範分拆流程及強化中介機構職責。下一步，中證監將依法支持上市公司符合實際發展需要的分拆，促進上市公司質量提升，同時加強對分拆行為的全流程監管，嚴格把關提升上市公司質量，打擊「忽悠式」分拆、虛假分拆等亂象。以及內幕交易和炒作式交易等行為。

中證監上市公司監管部副主任孫念瑞表示，分拆並不會損害上市公司利益，分拆規則有針對性安排，有盈利性指標，保證分拆後上市公司資產仍具備較強盈利能力，而對拆分資產比例亦有限制，不得超過上市公司淨資產30%，保證分拆資產不是核心資產。

孫念瑞表示，分拆試點針對整個市場，上市公司可以自主選擇分拆上市的地點，並將不斷評估和完善分拆上市機制，合理控制分拆上市試點範圍，防止一哄而上。

中證監是於今年9月提出有關分拆的改革，當時有內地傳媒引述數據公司WIND資料顯示，根據今次改制進行篩選，剔除與上市公司業務相同相似、剔除金融和地產的上市公司，有資格分拆子公司上市的A股公司不足100家，佔目前A股所有上市公司的比例不到3%。考慮到分拆後子公司還要滿足上市條件，涉及到的公司規模整體會更少。