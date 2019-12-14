銀公：半數中年人未曾用過網上銀行

公會早於今年7月至9月，就此年齡層人士進行網上問卷調查，調查發現，有一半受訪者則未曾使用網上銀行服務，或每月使用少於4次。未使用網上銀行服務的受訪者，主要是由於擔心網絡安全或個人資料外泄（75%），並擔心忘記密碼（45%）及認為操作複雜（40%）。

主要擔心網絡安全資料外泄

調查結果又顯示，52%受訪者期望網上銀行能加強保安措施，期望簡化操作程序，或增設即時客服對話功能則分別有36%；至於仍有不少受訪者使用銀行分行服務，有一半人主要進行存款或存支票，進行提款或投資理財則分別有超過三成。

銀行公會昨日舉行年內最後一次例會。公會主席、渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，本港第三季本地生產總值（GDP）按年已錄得2.9%跌幅，預期今年全年將下跌，估計明年本港經濟有機會增長或下跌1%。

禤惠儀：拆息春節後將回落

她解釋，儘管中美貿易戰及英國脫歐等問題有良好進展，但整體的不明朗風險仍未消除，加上本地零售、飲食等行業經營困難，面對經濟下行，預料明年銀行或有壞帳壓力，但基於其抵禦力強，相信貸款質素仍會有增長，又指現時銀行貸款紀錄健康。

她又預計，明年美國利息變化不大，港息將維持穩定，但若遇上首次公開招股（IPO）、年結或季結時段仍會出現波動，料港匯將繼續走強，估計明年農曆新年後港元拆息將會回落。