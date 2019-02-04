就取消QFII額度後安排 外管局徵求意見

新規定須遵從4項原則

上述《規限》由人民銀行及外管局起草。外管局指出，主要是為落實取消投資額度限制後，對QFII或RQFII境內證券投資、進行資金管理和風險防範的相關要求。

外管局稱，有關新規定主要遵從4項原則，包括一是合併QFII或RQFII相關資金管理規定，合格境外機構投資者僅需參照其規定進行跨境資金管理；其二是不再對境外機構投資者分幣種管理，他們可根據投資需要匯入外幣或人民幣，或同時匯入雙幣資金，並根據所匯入幣種開立相應帳户。現有規定下，QFII及RQFII分別只可選擇1家及3家境內託管人，而是次新規定將不再限制單家境外機構投資者的託管人數量。

外管局又指出，將進一步便利境外機構投資者境內證券投資，包括不再要求投資者匯出累計收益時，提供中國註冊會計師出具的投資收益專項審計報告、稅務備案表等材料，簡化資金匯出入手續；以及大幅簡化投資者登記表內容，如減少填寫備註信息。