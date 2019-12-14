北大方正兩隻債券如期付息

19方正SCP 002仍未有消息

彭博社亦引述知情人士指出，北大方正與債券持有人達成共識，取消對8億元人民幣私募公司債「17方正01」的回售權，並已支付債券最近一期的應付利息4960萬元人民幣。債券受託管理人海通證券（6837）不予置評，方正集團亦未有及時回覆。

內地傳媒指出，由於利息得到保障，對上述債券進行回售的投資者已同意將債券回售日期延至明年2月26日。

另外，北大方正於2018年擔保的諾熙資本有限公司，境外發行、到期日為2021年的8000萬歐元債券亦如期付息，每年12月14日是該筆債券的年度付息日，年度利息約3000萬元人民幣。但據了解，方正集團對該歐元債券付息的3000萬元人民幣資金已安排完畢，確定可按期正常兌付，令相關投資者鬆一口氣。

管理層：正努力籌集資金

至於本月2日起開始逾期的20億元人民幣債券「19方正SCP 002」，北大方正集團管理層日前在海外債券投資者電話會議表示，正努力籌集資金，爭取在15個工作日寬限期內能夠兌付。