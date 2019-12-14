反對聲音多 港交所暫緩引熔斷 77％意見反對引入 憂引發恐慌拋售

明報記者 陳子凌

這個諮詢於8月開始，港交所稱共收到100份來自代表交易所參與者、業界機構等主要使用者的回應意見，雖然就開市前時段及俗稱「冷靜期」的市場波動調節機制建議得到大多數支持，但就港交所應否考慮引入一個針對香港市場層面的波動控制措施，即例如停市機制的諮詢，卻獲得77%的大多數反對。

開市前「冷靜期」獲多數人支持

港交所表示，大多數反對者認為，現有的冷靜期機制已提供合適的市場波動調節解決方案，停市機制會造成「磁力效應」，即預期會停市的前提下，會令投資者於臨近停市時恐慌拋售，令波動反更加劇；而一旦停市，尤其對槓桿投資者而言將產生骨牌效應。

反對者：自由市場 不宜引入停市機制

亦有反對者覺得，1987年港股停市4日的經歷甚為負面，前車可鑑，且香港一直以來都是自由市場，不宜引入停市機制（見表）。

亦有大部分回應人士認為，相比單純由升跌幅觸發，觸發門檻較寬的停市機制更適合香港，以使停市機制僅在極罕見的情况下才會啟動。

港交所承認「非有效市場控制模式」

港交所表示，留意到國際間停市機制亦非經驗證的有效市場控制模式，在過去20年間設有停市機制的成熟市場均無觸發機制，因此其冷卻市場恐慌的作用極不確定。

亦由於市場反應兩極，難料觸發停市機制對市場影響，且進一步擴大冷靜期機制範圍已足夠保障市場避免價格波動加劇，所以現階段無法決定應否實施停市機制。而為了更好評估市場反饋，港交所將制定可能的模式並與市場探討後，才決定是否需要進行下一步具體措施。

A股3年前引入觸發恐慌拋售

A股在2016年也曾試行熔斷停市機制，但結果一跌市便引來恐慌拋售，令機制執行4日已出現2次熔斷，最終中證監下令，面世僅4日的熔斷機制宣告夭折。

至於開市前時段及冷靜期優化措施，港交所表示，為了讓市場有充裕的準備時間，冷靜期機制將暫定在明年第二季率先推行；而開市前時段則待技術改動及測試完成後，預計在明年下半年推出。