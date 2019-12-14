反對聲音多 港交所暫緩引熔斷 77％意見反對引入 憂引發恐慌拋售

【明報專訊】港交所（0388）昨日就優化市場開市前時段競價機制及市場波動調節機制的建議刊發諮詢總結。雖然就開市前時段及市場波動調節機制的建議獲得大多數支持，但在考慮引入停市機制方面卻惹來爭議，有多達77%的回應人士及機構反對引入，因此港交所決定暫緩實施。
明報記者 陳子凌
這個諮詢於8月開始，港交所稱共收到100份來自代表交易所參與者、業界機構等主要使用者的回應意見，雖然就開市前時段及俗稱「冷靜期」的市場波動調節機制建議得到大多數支持，但就港交所應否考慮引入一個針對香港市場層面的波動控制措施，即例如停市機制的諮詢，卻獲得77%的大多數反對。
開市前「冷靜期」獲多數人支持
港交所表示，大多數反對者認為，現有的冷靜期機制已提供合適的市場波動調節解決方案，停市機制會造成「磁力效應」，即預期會停市的前提下，會令投資者於臨近停市時恐慌拋售，令波動反更加劇；而一旦停市，尤其對槓桿投資者而言將產生骨牌效應。
反對者：自由市場 不宜引入停市機制
亦有反對者覺得，1987年港股停市4日的經歷甚為負面，前車可鑑，且香港一直以來都是自由市場，不宜引入停市機制（見表）。
亦有大部分回應人士認為，相比單純由升跌幅觸發，觸發門檻較寬的停市機制更適合香港，以使停市機制僅在極罕見的情况下才會啟動。
港交所承認「非有效市場控制模式」
港交所表示，留意到國際間停市機制亦非經驗證的有效市場控制模式，在過去20年間設有停市機制的成熟市場均無觸發機制，因此其冷卻市場恐慌的作用極不確定。
亦由於市場反應兩極，難料觸發停市機制對市場影響，且進一步擴大冷靜期機制範圍已足夠保障市場避免價格波動加劇，所以現階段無法決定應否實施停市機制。而為了更好評估市場反饋，港交所將制定可能的模式並與市場探討後，才決定是否需要進行下一步具體措施。
A股3年前引入觸發恐慌拋售
A股在2016年也曾試行熔斷停市機制，但結果一跌市便引來恐慌拋售，令機制執行4日已出現2次熔斷，最終中證監下令，面世僅4日的熔斷機制宣告夭折。
至於開市前時段及冷靜期優化措施，港交所表示，為了讓市場有充裕的準備時間，冷靜期機制將暫定在明年第二季率先推行；而開市前時段則待技術改動及測試完成後，預計在明年下半年推出。