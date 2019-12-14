貴州茅台為第二大股東

貴州銀行主要服務貴州當地基建、交通運輸及旅遊等行業的融資需求，公司最大股東為貴州省財政廳，持有15.49%股份，第二股東為貴州茅台，持有14.13%股份。招股書顯示，截至今年上半年，貴州銀行一級資本充足率為10.31%，資本充足率為12.51%，較去年年底分別下跌0.31及0.32個百分點。該行去年淨利差為2.66%，淨利息收益率為2.82%，兩項於在港上市的內地城商銀行中均排第二。

截至去年底，貴州銀行總資產錄得3412.03億元，同期銀行總負債錄得3157.4億元，二者均按年增近兩成。截至今年6月30日，該行半年內利息淨收入按年升17%至46.4億元。人行今年11月再度下調1年及5年期LPR利率（貸款市場報價利率），公司董事會秘書周貴昌表示，淨息差收窄成必然趨勢，該行應對措施包括加大高收益資產投放，加大低成本存款的佔比，發展金融市場、理財等中間業務，以及節約成本。