【明報專訊】內銀貴州銀行（6199）將在年底登陸港股，昨日宣布每股定價介乎2.46至2.61元，總計發售22億股，國際配售佔九成，最多集資57.4億元。每手1000股H股，入場費約2636.3元。招股期由下周一起至周四結束（12月16日至19日），預計12月30日掛牌交易。該行表示，上市集資額將用於強化資本基礎及公司業務持續增長。與在港上市的同業相比，該行淨利差較高，但資本充足率偏低。
貴州茅台為第二大股東
貴州銀行主要服務貴州當地基建、交通運輸及旅遊等行業的融資需求，公司最大股東為貴州省財政廳，持有15.49%股份，第二股東為貴州茅台，持有14.13%股份。招股書顯示，截至今年上半年，貴州銀行一級資本充足率為10.31%，資本充足率為12.51%，較去年年底分別下跌0.31及0.32個百分點。該行去年淨利差為2.66%，淨利息收益率為2.82%，兩項於在港上市的內地城商銀行中均排第二。
截至去年底，貴州銀行總資產錄得3412.03億元，同期銀行總負債錄得3157.4億元，二者均按年增近兩成。截至今年6月30日，該行半年內利息淨收入按年升17%至46.4億元。人行今年11月再度下調1年及5年期LPR利率（貸款市場報價利率），公司董事會秘書周貴昌表示，淨息差收窄成必然趨勢，該行應對措施包括加大高收益資產投放，加大低成本存款的佔比，發展金融市場、理財等中間業務，以及節約成本。