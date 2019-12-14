阿里熱潮難續 德勤：符港第二上市企業少

公司市值需逾百億

歐振興解釋，在美掛牌的中概股現時約有200家，但要符合港交所對市值及業務的要求，範圍已縮小至30家公司。另外，估計公司需已達盈利、且投資者對其有一定認識，才有力作第二上市，因此數量進一步減少。

翻查資料，港交所對在港作第二上市海外發行人的要求嚴格，其中同股同權公司市值需達100億元以上，且最近一財年錄得不少於10億元收益；或公司市值達400億元，收益要求則可豁免。歐振興表示，相信第二上市公司會對市場有積極作用，但影響有限。另一方面，美國一向為新經濟股首選上市地之一，但歐振興表示，今年美投資者態度轉為審慎，部分仍未盈利、正在「燒錢」的公司上市估值受到考驗，估計未來美國與香港市場可為新經濟股份提供的估值相差無幾。

明年集資額料跌三成

根據德勤統計，計入下周一起招股的貴州銀行（6199），估計今年香港新股市場IPO集資3118億元，總計有161隻新股掛牌。歐振興表示，預料明年香港集資額將回落至2200億至2500億元，按年下跌最多三成。他表示，對市場看法樂觀，跌幅主要是由於今年阿里集資額龐大，明年將回歸正常水平。

根據德勤報告，明年料可帶動新股市場的矚目改革，則包括同股不同權（WVR）進行納入恒指諮詢、新股發售制度改革至「T+1」等（見表）。