英保守黨大勝 長和系匯控渣打大漲

雖然市場預期英國可在明年1月底正式退出歐盟，不過及後仍要與歐盟進行貿易談判。摩根大通資產管理亞洲首席策略師許長泰提醒，樂觀情緒終歸需要面對現實，英歐貿易談判預期會相當複雜和費時，或為企業帶來新的不確定性。

瑞銀：英鎊短線反覆 長線看好

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪則表示，英鎊受惠股應已基本反映預期，這些股份向來並非受資金追捧，昨日已經借消息炒上。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele繼續看好英鎊，估算兌美元的公允值應為1.56，但或需要數年時間收復，對持有美元的投資者而言，現時英鎊的折讓價值相當吸引。惟短期內因貿易談判不明朗，預料明年6月前會在1.3至1.4區間波動。