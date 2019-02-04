中美達協議觸發沽售 夜期倒跌 恒指日間漲近700點 成交1171億

明報記者 歐陽偉昉

王受文表示，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。美國貿易代表處其後發出公布，將對約2500億美元的中國進口商品保持25%的關稅，並對約1200億美元的中國進口商品保持7.5%的關稅。該約1200億美元的中國進口貨在今年9月已開徵15%關稅，即該批貨品現獲減關稅（詳見A1）。

摩通資產：未來談判更具挑戰

昨天日間市場已預期中美會達成首階段協議，摩根大通資產管理亞洲首席策略師許長泰表示，雙方可達首階段協議，不過那是最易達到的成果，未來談判開始涉及中國產業政策和技術發展，將更具挑戰性，明年美國進行總統大選也可能令談判停滯。他形容市場好像提早收到兩份聖誕禮物，「但是別太沉醉於慶祝，因為還有很多事情要做。」

憧憬貿戰談判有成果，加上英國保守黨在大選贏得過半議席，掃除脫歐障礙，亞洲股市昨日皆做好，今年表現落後的恒指表現最為突出，昨日升693點或2.57%點，收報27,687點，是9月4日港府宣布撤回修例當日以來最大單日升幅。恒指全周上升近1200點。國指昨日收報10,838點，上升2.1%，大市成交額升至1171億元。

騰祺基金：恒指可挑戰28000

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪昨日表示，若貿易協議能夠達成，恒指可挑戰28,000點。

昨日大市由友邦保險（1299）推動，該股升3.64%，騰訊（0700）升3.44%。貿易股全線向上，創科實業（0669）升4.1%，敏華集團（1999）升4.01%，舜宇光學（2382）升2.44%。

不過全日最大升幅是濠賭股，銀娛（0027）升6.92%，為升幅最大的藍籌，非藍籌升幅更大，美高梅（2282）升7.79%。唯一逆市下跌的藍籌為石藥（1093），跌0.45%。

金利豐證劵研究部執行董事黃德几認為，從經濟角度出發，兩國都需要讓步達成協議，再進一步談判。目前環球股市在貿易問題上處於極度樂觀的情緒，已反映簽署貿易協議的預期。不過明年貿易問題仍會繼續存在，只要有一些不利消息，足以拖累股市表現。

黃德几表示，若雙方有意簽署協議，預料港股可保持在現時高位，視乎恒指是否可以企穩在250天線27,465點以上。