布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持

近年布里斯班經濟表現強勁，據澳洲SGS經濟與規劃機構發表報告顯示，該市於2017至2018年GDP增長3.4%，創下2011年以來最高水平，並且是全澳經濟增長第三快之城市。該市經濟氣氛持續熾熱。據布里斯班市長Adrian Schrinner表示，截至今年7月的一年間，布里斯班推廣局及合作伙伴共舉辦了91場商業活動，預計將帶來逾1.122億澳元經濟效益，比去年同期大增近20%。

布里斯班除經濟表現強勢外，樓市亦見爆發力。據西太平洋銀行（Westpac）預測，布里斯班2020年樓價將上升8%，成為全澳表現最突出之城市。而《QBE澳洲2019至2022年住宅樓市展望》報告亦顯示，布里斯班樓價至2022年將升20%，成為全澳樓價增速最強城市，緊隨其後的阿德萊德，其增幅為12.7%，預測悉尼及墨爾本增長率不足6%。

2027年人口將達300萬

人口增長也是投資物業主要考慮因素，「人口紅利」是近年熱門的議題，而布里斯班是人口增長急速的地區，因為不少澳洲人選擇了由悉尼及墨爾本移居到當地，主要基於布里斯班生活指數低，住宅容易負擔。數據顯示，近40年來有逾50萬悉尼人口向北遷移，近半選擇搬往布里斯班。澳洲統計局（ABS）研究報告預計，目前擁有230萬人口的布里斯班，到2027年將升至達300萬，該市將首次容納昆士蘭州一半以上人口。當然交通配套是令澳洲人選擇遷居當地的原因；布里斯班機場新跑道、皇后碼頭賭場、Brisbane Live娛樂項目及Cross River Rail跨河鐵路，這些焦點項目將推動經濟旅遊發展，為樓市帶來支持。「還有按揭利率自1950年代以來最低，及有首置九成半按揭擔保計劃，亦大大刺激住宅購買力，並推升樓價向上發展。」帝皇地產董事總經理陳卓明道。

未來高淨值人士將大增逾兩成

萊坊（Knight Frank）發表財富報告顯示，澳洲富豪人口將於未來5年激增，到2023年身為昆士蘭首府的布里斯班的百萬高淨值人士（HNWI）將上升22%。「這意味高端住宅及豪宅需求將帶來強大刺激作用。」陳卓明說。布里斯本的高端市場表現強勁，最新的CoreLogic Hedonic Home Value Index報告指出，布里斯本最高價的四分一住宅在過去12個月的價格增長率為1.05%，而悉尼和墨爾本則分別下跌了8.0%和4.1%。

現推售大型項目入場費210萬

萊坊全球最佳城市指數一直追蹤着全球優質住宅的價格，而布里斯本的名字再次出現在排名當中。澳洲政府耗資30億澳元的皇后碼頭項目將於2022年落成，對當區經濟帶來支持，布里斯班樓價普遍在100萬至300萬澳元左右，而在300萬澳元以上的樓盤中，買家以中國及國際買家為主。與悉尼和墨爾本相似，布里斯本的供應不能滿足需求，優質房屋持續短缺是支撐房地產價值的關鍵因素。

今次澳洲地產商Pellicano及Perri Projects推售樓盤The Mews，該樓盤坐落於布里斯班大型綜合社區項目South City Square，毗鄰大學、皇后碼頭賭場及Cross River Rail鐵路站。現時入場費為210萬港元起。

華僑永亨：澳元續區間波動

華僑永亨銀行發表報告指，預期2020年美國將維持利率不變，而2021年則加息一次。聯儲局主席鮑威爾指未來考慮加息之前，偏向讓通脹回升，並保持在2%的目標之上。澳元反彈至4星期的高位，主要是受惠於聯儲局釋放偏鴿派的信號。短期內，中美貿易談判的發展將影響澳元的走勢。

展望未來，澳元或續區間波動。首先，貿易風險未完全消退，這或影響風險情緒。其次，當地經濟前景不明朗，澳洲央行明年上半年或需要再次減息。美元指數觸及5星期的低位，主要是因為市場認為聯儲局釋放偏鴿派的信號。聯儲局維持利率不變，而最新的點陣圖顯示2020年將維持利率不變，而2021年則加息一次。

數據方面，11月美國消費物價指數（CPI）按月增長0.3%，優於預期，主要是因為家庭用汽油的消費增加，而同期核心CPI升0.2%。除非美國經濟狀况突然轉弱，否則基本面及利率優勢或繼續支持美元指數在97至99.5的區間波動。

明報記者 龍彩霞

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