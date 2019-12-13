湯文亮：關公抑特朗普止暴制亂？

老闆大娘話唔係，不過要等佢上埋炷香給關公才講，大娘話今早背《關帝經》，經文話關羽兵敗，在土坡上聽張遼講，在降漢不降曹下投降，及後替曹操斬顏良，誅文丑，解白馬之圍，曹操代漢獻帝封關羽為壽亭侯，大娘話，本來關羽很開心，是不會離開曹操，但關羽後來知道，亭侯的職位原來是很細，居縣侯鎮侯鄉侯之下，大約等同現在的區議員，而且是一個虛銜，知道曹操唔會重用佢，始終是戰死沙場，所以就封金卻印，同曹操講Bye bye。

蔡英文應記一功

今次泛民在區議會選舉大勝，不少菜鳥都做了區議員，他們不是關雲長，可以做區議員已經心滿意足，所以，在區議會選舉大勝之後，遊行示威都比較克制，大娘相信是關帝顯靈，點醒香港政府官員，任由泛民在區議會選舉大勝，建制放棄區議員職位，就可以達到止暴制亂的目的，所以，應該是關羽止暴制亂。

有熟客話唔係，佢個仔較早前聽大學學生會會長講，在香港可以任意勇武，如果衰咗，大不了屈蛇去台灣，台灣當局將給予他們難民身分，而且可以繼續讀書，結果有人真係屈蛇去台灣，等了幾個月，最近當局正式否決給予他們難民身分，而且仲話會遣返原居地，變成屈蛇去台灣，長榮航空返，如果不是蔡英文鄭重否認會給予滯留在台灣的香港社運人士難民身分，估計有不少社運人士會繼續勇武，所以，現在社運漸趨平靜，蔡小姐應記一功，不過話說回頭，如果蔡小姐早說，就唔會有咁多人屈蛇去台灣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]