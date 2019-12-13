經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮：關公抑特朗普止暴制亂？

【明報專訊】昨日去茶餐廳食午餐，見到老闆心情很好，原因當然是近日社運有緩和迹象，即使在星期日80萬人大遊行，警方亦沒有施放催淚彈，有熟客問點解，老闆話由於特朗普簽署《香港人權及民主法案》，可以制裁香港傷害人權及民主的人，包括政府官員及社會人士，凍結他們在美國的資產，無形中特朗普替香港社運人士出頭，既然有「大哥」出頭，社運人士就不用繼續勇武，否則不但可能觸犯法律，而且對特朗普不敬。所以，如果不是有任何特別原因，以後應該都唔會有大型激烈示威活動，雖然人權法案令某些香港人受到傷害，但整體來說，是替香港止暴制亂，這是一個意想不到的收穫。

老闆大娘話唔係，不過要等佢上埋炷香給關公才講，大娘話今早背《關帝經》，經文話關羽兵敗，在土坡上聽張遼講，在降漢不降曹下投降，及後替曹操斬顏良，誅文丑，解白馬之圍，曹操代漢獻帝封關羽為壽亭侯，大娘話，本來關羽很開心，是不會離開曹操，但關羽後來知道，亭侯的職位原來是很細，居縣侯鎮侯鄉侯之下，大約等同現在的區議員，而且是一個虛銜，知道曹操唔會重用佢，始終是戰死沙場，所以就封金卻印，同曹操講Bye bye。

蔡英文應記一功

今次泛民在區議會選舉大勝，不少菜鳥都做了區議員，他們不是關雲長，可以做區議員已經心滿意足，所以，在區議會選舉大勝之後，遊行示威都比較克制，大娘相信是關帝顯靈，點醒香港政府官員，任由泛民在區議會選舉大勝，建制放棄區議員職位，就可以達到止暴制亂的目的，所以，應該是關羽止暴制亂。

有熟客話唔係，佢個仔較早前聽大學學生會會長講，在香港可以任意勇武，如果衰咗，大不了屈蛇去台灣，台灣當局將給予他們難民身分，而且可以繼續讀書，結果有人真係屈蛇去台灣，等了幾個月，最近當局正式否決給予他們難民身分，而且仲話會遣返原居地，變成屈蛇去台灣，長榮航空返，如果不是蔡英文鄭重否認會給予滯留在台灣的香港社運人士難民身分，估計有不少社運人士會繼續勇武，所以，現在社運漸趨平靜，蔡小姐應記一功，不過話說回頭，如果蔡小姐早說，就唔會有咁多人屈蛇去台灣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
君豪峰業主持貨2年實蝕15%
君豪峰業主持貨2年實蝕15%
仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成
仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成
愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬
愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬
新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持
新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持
凱帆軒海景兩房月租1.7萬 低市價一成
凱帆軒海景兩房月租1.7萬 低市價一成
恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點
恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點
瑞信：明年恒指上望28000點
瑞信：明年恒指上望28000點
澳門傳建人幣股票交易所 濠賭全線漲
澳門傳建人幣股票交易所 濠賭全線漲
惠譽：社會動盪未影響港金融地位
惠譽：社會動盪未影響港金融地位
港交所研合併旗下3結算所
港交所研合併旗下3結算所
儲局暗示明年不加息
儲局暗示明年不加息
天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債
天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債
康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元
康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元
會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長
會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長
WeLab完成C輪12億融資
WeLab完成C輪12億融資
吳光正92%溢價 提私有化Joyce
吳光正92%溢價 提私有化Joyce
渣打101億售印尼Permata銀行44.6%持股
渣打101億售印尼Permata銀行44.6%持股
雅生活5億購新中民六成股權
雅生活5億購新中民六成股權
食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」
食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」
示威無礙日店攻港
示威無礙日店攻港
特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高
特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高
沙特阿美次日續揚 市值曾破15.6萬億
沙特阿美次日續揚 市值曾破15.6萬億
雀巢312億售美雪糕業務
雀巢312億售美雪糕業務
張兆聰：騰訊重新領軍 宜340元以下吸
張兆聰：騰訊重新領軍 宜340元以下吸
張宗永：愛因斯坦愛不愛國？
張宗永：愛因斯坦愛不愛國？
技術取勝：銀河娛樂上試57元
技術取勝：銀河娛樂上試57元
盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易
盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易
夏海鈞狂沽恒大 自製年尾「花紅」
夏海鈞狂沽恒大 自製年尾「花紅」
劉思明：汽車濠賭股借消息炒作
劉思明：汽車濠賭股借消息炒作
周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府
周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府
譚新強：自殺率清楚告訴世界：美國非天堂 中國更不是地獄
譚新強：自殺率清楚告訴世界：美國非天堂 中國更不是地獄
布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持
布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持