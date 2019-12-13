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周顯 投資二三事

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周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府

【明報專訊】我是個理論家，學理論的好處是，雖然領會的過程需要很長的時間，但是一旦學會了，一理通，百理明，可以永遠應用。但缺點是，它和實務無關，如果用同樣的時間去研究實戰，戰勝率會更高。

像昨天講的聯繫匯率，我明明用了兩年的時間去研究貨幣，但究竟美國可用什麼方法來對付香港的聯繫匯率制度，這既需要實務，也需要法律知識，我知道我花很多年的時間也不會搞得清，皆因這不是在家裏研究便能得出答案的實務問題。

這正如環球銀行金融電信協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，SWIFT），是國際金融機構用來處理同業交易的網絡，如果沒有它，銀行就無法做國際交易了。很多有識之士都說過，如果美國不讓中國和香港使用這網絡，我們就死定了。可是，這明明是個會員制的國際網絡，究竟美國有什麼方法，根據什麼法律，可以讓它拒絕中國和香港使用呢？這些法律上的實務問題，是我解決不了的。

不過，如果是純從美國利益去分析，美國的確不會對付香港的聯繫匯率（不過它有沒有辦法就不得而知），這一來令到香港和中國不再購買美元，二來會令其他購入美元作為儲備的國家寒心，不利美國。

最後一提，我真的不明白為什麼在1997年後，「司」會變成「司長」，皆因中文「司」指的是一個人，而非一個機構，例如「警司」。稱為「司長」，反而不合中文。連港英政府的中文程度也比特區政府高，實在太丟假了！

[周顯 投資二三事]

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