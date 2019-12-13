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盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易

【明報專訊】本周港股市况十分淡靜，大市成交金額普遍少於700億元，每日的恒指波幅多數只有200幾點，反映投資者的入市意欲不大，意味市場對12月15日的中美貿易達成首階段協議仍然抱觀望態度。再加上下星期是聖誕長假期前夕，不少基金經理已經開始休假。

在過去幾星期投資者藉着達成中美貿易協議的憧憬，借勢炒作一眾手機股，部分更創了高位。不過如果稍後沒有進一步的利好消息跟進，相信回吐壓力會較大。

此外，早前強勢的體育用品股，近日亦見轉弱，其中李寧（2331）及安踏（2020）都在高位下破了橫行平台，意味後市有機會出現較大幅度調整。至於友邦（1299）及平保（2318）走勢亦見疲弱，相反，勢頭強勁的股份不多。換言之，短線做淡會較做好容易。

對於一般投資者而言，借貨沽空會有一定難度，而較簡單的做法是用熊證或認沽證作看淡的操作。不過在市場上並非所有股份都有相關的衍生工具，特別是牛熊證的個股選擇會明顯較少。

因此，在挑選個股與恒指的衍生工具時的考慮會有所不同，原因是個股的衍生工具相對於恒指的選擇較少，成交金額亦會相當低。亦因如此，以成交金額多寡作為首要考慮因素未必太適合，所以更重要的是留意發行商有沒有開價及差價的程度。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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