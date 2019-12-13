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經濟
2019年12月13日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
君豪峰業主持貨2年實蝕15%
仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成
愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬
新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持
凱帆軒海景兩房月租1.7萬 低市價一成
恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點
瑞信：明年恒指上望28000點
澳門傳建人幣股票交易所 濠賭全線漲
惠譽：社會動盪未影響港金融地位
港交所研合併旗下3結算所
儲局暗示明年不加息
天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債
康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元
會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長
WeLab完成C輪12億融資
吳光正92%溢價 提私有化Joyce
渣打101億售印尼Permata銀行44.6%持股
雅生活5億購新中民六成股權
食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」
示威無礙日店攻港
特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高
沙特阿美次日續揚 市值曾破15.6萬億
雀巢312億售美雪糕業務
張兆聰：騰訊重新領軍 宜340元以下吸
張宗永：愛因斯坦愛不愛國？
技術取勝：銀河娛樂上試57元
盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易
夏海鈞狂沽恒大 自製年尾「花紅」
劉思明：汽車濠賭股借消息炒作
周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府
譚新強：自殺率清楚告訴世界：美國非天堂 中國更不是地獄
湯文亮：關公抑特朗普止暴制亂？
布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持
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技術取勝：銀河娛樂上試57元
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【明報專訊】新奧能源85元料有阻力（圖）
中海油服調整望結束（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
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