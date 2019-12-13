經濟
張宗永 翼之聯想

投資策略

下一篇 上一篇

張宗永：愛因斯坦愛不愛國？

【明報專訊】很多大陸朋友問我：為什麼香港人不愛國？

最近讀了《愛因斯坦——他的人生，他的宇宙》（Einstein: His Life and Universe），我看的是《台灣時報》出版的中譯本。書中談愛因斯坦的物理學，談他的愛情，也有談他的政見。擁有一頭捲髮圓臉孔大眼睛和濃密鬍鬚的愛因斯坦，應是最廣為人知的科學家。愛因斯坦（1879-1958）一生曾經持有多個國籍？（見表）

人的政見是會隨着時間和經驗改變的，愛因斯坦也不例外。出生於德國的愛因斯坦很早便顯露出獨立性格。中學時期，他對學校的軍事化作風很不以為然， 說：「有人可以興高釆烈隨軍樂踢正步，我就瞧不起他，這種人長了腦袋純粹是一種錯誤。」愛因斯坦早期是一個自由主義者，他率直個性令他對軍國、民族主義和任何高壓統治手段都抗拒。他反對戰爭，認為要犧牲自己生命為國家出戰是愚蠢的。他看到法西斯主義在德國冒起，因此放棄德國籍，申請瑞士籍。他非常欣賞瑞士的制度，包括民主和對個人私隱的包容。1922年他得到諾貝爾物理學獎，為了他到底是哪一國人，德國和瑞士還起了爭端 。

愛因斯坦厭惡教條主義，一生不親近宗教，包括猶太教，一直不肯出席任何宗教儀式。很多人將愛因斯坦和正在萌芽的猶太復國運動連在一起，這其實不是他的意願。猶太復國活動的創始領袖布倫費爾德（Kurt Blumenfeld）1919年造訪在柏林的愛因斯坦，徵求他加入活動。愛因斯坦問了一大堆難堪的問題：包括以猶太人的聰明才智，為什麼要號召大家建立農業國家呢？民族主義難道不是問題的源頭，又怎會成為解決方案呢？

1921年，愛因斯坦獲頒諾貝爾物理學獎，同年他首次踏足美國，那時他不懂英語，但此行加強他打造自己成為世界公民的意願。希特拉於1933年開始掌權，愛因斯坦正第三度訪美並在美國加州理工大學教學。愛因斯坦雖是猶太裔人，但他拒絕返回德國。1940年，他成為美國公民。

第二次世界大戰後，愛因斯坦努力促進以色列和阿拉伯世界合作。他支持在英屬巴勒斯坦託管地建立猶太人家園，但是極力反對建立一個有邊界、軍隊和世俗權力的猶太國家。他主張以一國兩族的形式建立以色列—阿拉伯二族混居的國家。二戰末期，愛因斯坦上書華府呼籲開發原子彈，但他卻沒有實際參與原子彈的研發。當記者問他關於能量與物質的替換時，他對於原子分裂的實質用途仍有保留。投擲在日本廣島、長崎的兩顆原子彈的威力，帶給愛因斯坦極大的衝擊，後期的愛因斯坦支持建立世界聯邦組織，他希望這組織是擁有真正的軍力，他認為只有世界聯盟才能實際地拯救人類的生命與文明。

偉人如愛因斯坦，其愛國情操也是複雜和不是必然的。

[張宗永 翼之聯想]

上 / 下一篇新聞

駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
駱克道舖撻訂 4個月勁蝕千萬 反修例風暴以來最大宗商舖撻訂個案
君豪峰業主持貨2年實蝕15%
君豪峰業主持貨2年實蝕15%
仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成
仲量聯行料豪宅樓價明年大跌兩成
愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬
愛炫美3宗4房撻大訂 發展商殺訂近1200萬
新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持
新世界大網仔申建住宅 規劃署不支持
凱帆軒海景兩房月租1.7萬 低市價一成
凱帆軒海景兩房月租1.7萬 低市價一成
恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點
恒指急升348點 逼27000關 特朗普再發功 夜期漲逾300點
瑞信：明年恒指上望28000點
瑞信：明年恒指上望28000點
澳門傳建人幣股票交易所 濠賭全線漲
澳門傳建人幣股票交易所 濠賭全線漲
惠譽：社會動盪未影響港金融地位
惠譽：社會動盪未影響港金融地位
港交所研合併旗下3結算所
港交所研合併旗下3結算所
儲局暗示明年不加息
儲局暗示明年不加息
天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債
天津物產債券或最多「三七折」找數 標普：等同違約 近20年首家國企拖欠美元債
康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元
康寧傑瑞首日升32％ 每手帳賺3300元
會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長
會計師公會新會長江智蛟：將推動「普選」會長
WeLab完成C輪12億融資
WeLab完成C輪12億融資
吳光正92%溢價 提私有化Joyce
吳光正92%溢價 提私有化Joyce
渣打101億售印尼Permata銀行44.6%持股
渣打101億售印尼Permata銀行44.6%持股
雅生活5億購新中民六成股權
雅生活5億購新中民六成股權
食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」
食其家旺角開張撼吉野家 店外人龍輪候 有食客稱不想光顧「藍店」
示威無礙日店攻港
示威無礙日店攻港
特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高
特朗普再唱好中美談判 道指早段升逾200點 美股新高
沙特阿美次日續揚 市值曾破15.6萬億
沙特阿美次日續揚 市值曾破15.6萬億
雀巢312億售美雪糕業務
雀巢312億售美雪糕業務
張兆聰：騰訊重新領軍 宜340元以下吸
張兆聰：騰訊重新領軍 宜340元以下吸
技術取勝：銀河娛樂上試57元
技術取勝：銀河娛樂上試57元
盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易
盧駿匡：多強勢股轉弱 短線做淡較易
夏海鈞狂沽恒大 自製年尾「花紅」
夏海鈞狂沽恒大 自製年尾「花紅」
劉思明：汽車濠賭股借消息炒作
劉思明：汽車濠賭股借消息炒作
周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府
周顯：特區政府太丟假 中文程度輸港英政府
譚新強：自殺率清楚告訴世界：美國非天堂 中國更不是地獄
譚新強：自殺率清楚告訴世界：美國非天堂 中國更不是地獄
湯文亮：關公抑特朗普止暴制亂？
湯文亮：關公抑特朗普止暴制亂？
布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持
布里斯班2022樓價將跑贏全澳 悉尼墨爾本人口遷入 經濟增長強帶來支持