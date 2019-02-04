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雀巢312億售美雪糕業務

【明報專訊】瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）同意以40億美元（約312億港元）的價格，把美國雪糕業務，包括Haagen-Dazs、Dreyer's及Drumstick等知名品牌，售予其與法國私募股權公司PAI Partners組成的合資雪糕製造商Froneri。Froneri於2016年成立，當時雀巢將其歐洲雪糕業務與PAI持有的雪糕製造商R&R合併。Froneri在拉美和亞洲等地區也有業務，是全球最大的雪糕公司之一。截至去年，營業額約為29億瑞郎（約230億港元）。今次交易預計將於明年首季完成，助Froneri拓展美國業務，使其年銷售額增加18億美元。

包括Haagen-Dazs等品牌

雀巢行政總裁施奈德（Mark Schneider）稱，深信Froneri的成功商業模式可延伸至美國市場。他自2016年接掌雀巢以來，着重於銷售高增長類別的產品，例如嬰兒食品和咖啡，並將表現不佳的業務分拆出去。雀巢近年一直致力提高雪糕業務的利潤率，惟近年面對聯合利華（Unilever）等對手的競爭，其美國市場份額顯著下降。根據歐睿信息諮詢公司（Euromonitor）的數據，其美國雪糕市場的份額由2010年的19.3％降至去年的15％。

（綜合報道）

[國際金融]

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