雀巢312億售美雪糕業務

包括Haagen-Dazs等品牌

雀巢行政總裁施奈德（Mark Schneider）稱，深信Froneri的成功商業模式可延伸至美國市場。他自2016年接掌雀巢以來，着重於銷售高增長類別的產品，例如嬰兒食品和咖啡，並將表現不佳的業務分拆出去。雀巢近年一直致力提高雪糕業務的利潤率，惟近年面對聯合利華（Unilever）等對手的競爭，其美國市場份額顯著下降。根據歐睿信息諮詢公司（Euromonitor）的數據，其美國雪糕市場的份額由2010年的19.3％降至去年的15％。

（綜合報道）

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